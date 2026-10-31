Trasladaron en vuelo sanitario a la plata a jinete gravemente herido en la fiesta del talar

Luis Antonio Prátula, oriundo de Tres Arroyos y bicampeón del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, fue trasladado en un vuelo sanitario desde General Madariaga hasta La Plata, luego de sufrir un grave accidente durante la Fiesta del Talar.

El episodio ocurrió el jueves 29 de octubre, cuando Prátula participaba de una jineteada en la categoría Grupa. En circunstancias que se investigan, recibió un fuerte golpe de un caballo que le provocó una fractura de pelvis y una hemorragia interna, lesiones que motivaron su inmediata atención médica.

Inicialmente fue asistido en el Hospital Municipal de General Madariaga, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y permaneció internado en terapia intensiva. Durante los estudios realizados, los profesionales descartaron una lesión en el bazo.

Traslado sanitario a La Plata

Debido a la complejidad de las lesiones, durante la tarde del viernes 30 de octubre se concretó su derivación aérea al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín de La Plata, un centro de mayor complejidad donde continuará con la atención especializada y el seguimiento de su evolución.

El operativo sanitario se desarrolló sin inconvenientes, luego de que los médicos consideraran que se encontraba en condiciones de afrontar el traslado.

Expectativa por su evolución

La noticia generó preocupación en el ambiente de las jineteadas y las fiestas tradicionalistas, donde Prátula es ampliamente reconocido por su trayectoria y sus destacadas participaciones en competencias nacionales.

Hasta este sábado 31 de octubre no se había difundido un nuevo parte médico oficial sobre su evolución tras el ingreso al hospital platense.

Familiares, amigos y numerosos integrantes del ámbito tradicionalista permanecen atentos a su recuperación, mientras se multiplican los mensajes de apoyo y los deseos de una pronta mejoría.