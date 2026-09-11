VTV en Provincia: qué pasa si el titular del auto no puede ir a la planta

Sacar turno para la VTV en la Provincia de Buenos Aires puede generar un problema práctico cuando el titular del vehículo no puede acercarse a la planta el día elegido. La duda aparece especialmente en familias que comparten el auto, vehículos utilizados por hijos o parejas y unidades cuyo dueño no puede ausentarse del trabajo.

La respuesta oficial es más flexible de lo que muchos conductores creen. La Provincia no exige que la persona que figura como titular sea necesariamente quien presente el vehículo a la inspección.

Durante septiembre, además, miles de vehículos están dentro de su mes de vencimiento. En esta guía de la VTV de septiembre se puede consultar el cronograma, la tarifa y cómo reservar turno.

La VTV puede hacerla una persona que no sea titular

Las preguntas frecuentes oficiales de la VTV bonaerense indican expresamente que el trámite puede realizarlo cualquier persona, siempre que presente la documentación requerida del vehículo y su documento personal.

Esto significa que no es necesario cancelar o postergar el turno únicamente porque el propietario no pueda asistir. La persona que lleve el auto será quien deba identificarse al momento de la inspección.

La persona que presente el vehículo debe llevar su documentación personal y los papeles correspondientes de la unidad.

Qué documentación conviene llevar a la planta

La documentación necesaria depende del vehículo y del tipo de verificación, pero la Provincia exige acreditar la identidad de quien se presenta y contar con los papeles correspondientes de la unidad. Antes de salir, conviene revisar especialmente:

Documento personal de quien lleva el vehículo.

Cédula de identificación del automotor.

Licencia de conducir vigente y correspondiente al vehículo.

Constancia o datos del turno reservado.

La documentación adicional que corresponda según el tipo de unidad o primera verificación.

Si existen dudas puntuales, lo más seguro es comprobar los requisitos actualizados en el portal oficial antes del turno.

También se puede elegir otra planta

Otra aclaración útil es que el vehículo puede concurrir a una planta distinta de la que correspondería por su lugar de radicación. La Provincia permite elegir la estación que resulte más cómoda.

Hay, sin embargo, una condición importante: si el vehículo no aprueba por algún defecto, la reinspección debe hacerse en la misma planta donde se realizó el primer control.

Por eso, antes de elegir una estación muy alejada solo porque tenía un turno disponible, conviene tener en cuenta la posibilidad de tener que regresar. También puede ser útil hacer previamente los controles básicos para reducir el riesgo de una segunda visita.

Si el auto no aprueba hay 60 días para volver sin pagar otra vez

Cuando la inspección detecta un defecto leve o grave, la VTV otorga 60 días corridos para solucionarlo. Si el vehículo regresa dentro de ese período, no corresponde volver a pagar la tarifa completa.

Si se supera ese plazo, en cambio, hay que abonar nuevamente y realizar otra verificación. La misma regla explica por qué es importante conservar la información de la planta donde se hizo el control.

Un vehículo de otra provincia tiene una regla diferente

Las plantas bonaerenses también pueden verificar vehículos radicados fuera de la Provincia de Buenos Aires, pero únicamente con carácter voluntario. Esa inspección no reemplaza la verificación que pudiera exigir la jurisdicción donde está radicado el automotor.

Las respuestas oficiales sobre quién puede presentar el auto, elección de planta y reinspecciones están disponibles en las preguntas frecuentes de la VTV bonaerense.