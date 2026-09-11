Viernes todavía agradable pero vuelve el frío extremo y las lluvias

La Provincia de Buenos Aires se prepara para un marcado cambio en las condiciones meteorológicas durante este fin de semana, con la llegada de lluvias, viento y un importante descenso de las temperaturas, antes de una recuperación que comenzaría a sentirse durante la próxima semana.

Este viernes 11 de septiembre tendrá condiciones variables en gran parte del territorio bonaerense. La jornada comenzó fresca y durante el día se espera un aumento de la nubosidad, con temperaturas máximas que en distintos sectores podrían ubicarse entre los 18 y 20 grados. Con el correr de las horas aumentará la inestabilidad y no se descartan chaparrones en algunas regiones.

Un sábado frío, gris y con lluvias

El cambio más significativo llegará durante el sábado. El ingreso de aire frío provocará un fuerte descenso térmico y dejará una jornada poco agradable en amplias zonas de la Provincia.

Se esperan períodos de lluvias y lloviznas, abundante nubosidad y viento, especialmente sobre sectores del centro y este bonaerense. En algunas localidades las temperaturas máximas podrían quedar apenas alrededor de los 10 grados, marcando una diferencia considerable respecto de los registros de los últimos días.

El domingo mejora, pero habrá que abrigarse

Durante el domingo las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente y las precipitaciones tenderán a retirarse. Sin embargo, detrás del sistema ingresará aire considerablemente más frío.

Las temperaturas mínimas podrían acercarse a los 0 grados en diferentes puntos del interior bonaerense, por lo que nuevamente podrían registrarse heladas durante las primeras horas del día. Las máximas también permanecerán contenidas y el ambiente seguirá siendo frío.

¿Qué pasará la próxima semana?

El lunes todavía conservará características frescas, pero posteriormente comenzará una recuperación gradual de las temperaturas. Martes y miércoles presentarían mañanas frías y tardes algo más agradables, con condiciones relativamente estables.

El cambio más notorio podría producirse hacia jueves y viernes, cuando las máximas volverían a superar los 20 grados en diferentes sectores de la Provincia.

De esta manera, septiembre continuará mostrando sus fuertes contrastes: después de algunas tardes agradables, este fin de semana obligará nuevamente a tener los abrigos a mano, mientras que para la segunda mitad de la próxima semana volvería a sentirse un ambiente mucho más primaveral.