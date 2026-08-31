VTV en Provincia: 7 controles que conviene hacer antes del turno para evitar una segunda visita

Septiembre pone a la VTV de la Provincia de Buenos Aires nuevamente en el centro de atención porque es el mes asignado a los vehículos cuya patente termina en 9. Antes de llegar a la planta, hay varios controles simples que pueden hacerse en casa o en un taller para reducir la posibilidad de una observación.

La Verificación Técnica Vehicular no se limita a mirar la documentación. El sistema bonaerense controla frenos, luces, neumáticos, suspensión, emisiones, bocina y el estado general de la unidad, entre otros puntos vinculados con la seguridad.

Qué revisar antes de llevar el auto a la VTV

No se trata de reemplazar la inspección oficial, sino de detectar fallas evidentes antes del turno. Estos siete puntos merecen una revisión previa.

1. Todas las luces

Probá luces bajas y altas, posición, giro, balizas, marcha atrás y stop. Una lámpara quemada es fácil de resolver antes de salir y forma parte de los elementos que se inspeccionan.

2. Estado de los neumáticos

Revisá que no haya cortes, deformaciones o desgaste excesivo y verificá la presión recomendada por el fabricante. También conviene observar que las cubiertas del mismo eje tengan características compatibles.

3. Frenos

Si el pedal se siente diferente, el auto se desvía al frenar, aparecen ruidos o el freno de mano no sostiene correctamente el vehículo, es preferible revisarlo antes de presentarse. La eficacia y el equilibrio de frenado son puntos centrales de la VTV.

4. Bocina

Es un elemento básico, pero puede pasar inadvertido durante meses si casi no se utiliza. Comprobá que funcione de manera normal antes del turno.

5. Parabrisas, limpiaparabrisas y visibilidad

El parabrisas debe permitir una correcta visibilidad y los limpiaparabrisas tienen que funcionar adecuadamente. Revisá las escobillas y el sistema lavaparabrisas, especialmente si el auto viene de atravesar varios meses de frío y lluvias.

6. Suspensión y ruidos anormales

Golpes fuertes al pasar una irregularidad, rebotes excesivos o ruidos nuevos pueden ser señales para consultar en un taller. La VTV incluye controles sobre el sistema de suspensión y el estado general del vehículo.

7. Escape y emisiones

Una pérdida visible en el escape, humo anormal o un motor que funciona de manera irregular merece atención antes de la inspección. La medición de emisiones se realiza en la planta con equipamiento específico, pero una falla evidente puede anticipar un problema.

Qué documentación hay que llevar a la VTV

La web oficial bonaerense indica que se debe presentar la documentación correspondiente del vehículo y del conductor. Entre los elementos requeridos figuran DNI, cédula de identificación y licencia de conducir vigente. La Provincia también reconoce documentación digital disponible a través de Mi Argentina en los casos habilitados.

Los requisitos y las preguntas frecuentes pueden consultarse directamente en el portal oficial de la VTV bonaerense.

Qué pasa si la VTV da condicional o rechazada

Si durante la inspección aparecen defectos que requieren reparación, el resultado puede obligar al propietario a solucionar esas fallas y regresar a la planta.

La Provincia establece un plazo de 60 días para volver a la misma planta y realizar la reverificación sin pagar nuevamente. Si ese plazo se supera, corresponde abonar una nueva inspección completa.

Por eso revisar previamente los puntos más sencillos no es solamente una cuestión de seguridad: también puede ahorrar tiempo y evitar una segunda visita.

Quiénes deben hacer la VTV en septiembre

El cronograma bonaerense asigna septiembre a las patentes terminadas en 9. La verificación puede realizarse hasta 30 días antes sin modificar el mes de vencimiento que corresponde por dominio.

En esta guía podés consultar cuánto cuesta la VTV en septiembre de 2026, qué patentes deben hacerla y cómo sacar turno.

Un último consejo: no esperes al día del turno para descubrir que una luz no funciona o que una cubierta está en mal estado. Una revisión corta unos días antes permite llegar a la planta con muchas de las fallas evitables ya resueltas.