Banco Provincia lanzó un crédito de hasta $100 millones para construir casas modulares

Construir la casa propia en plazos récord y sin la necesidad de hipotecar el terreno ya es una realidad al alcance de un clic desde el celular.

Esta alternativa de financiamiento elimina la burocracia habitual de las escrituras y permite cubrir el costo total del proyecto de manera ágil y digital.

Condiciones del préstamo y montos disponibles

El financiamiento otorga hasta $100 millones por solicitud, permitiendo cubrir hasta el 100% del valor de la propiedad.

El plazo de devolución abarca entre 12 y 96 cuotas mensuales, con un esquema de capital ajustable por UVA.

Para clientes que acrediten haberes en la entidad se aplica una TNA fija del 9%, mientras que para el resto de los usuarios la tasa asciende al 15%.

Trámite 100% digital y sin hipoteca

La gestión se realiza de forma íntegramente remota mediante las aplicaciones Cuenta DNI o BIP (Home Banking).

A diferencia de los créditos tradicionales, este beneficio funciona como un préstamo personal, por lo que no exige hipotecar el lote ni afrontar costos de escrituración.

Además, permite sumar ingresos al habilitar la combinación de hasta tres créditos para un mismo proyecto, siempre que no se supere el valor total del inmueble.

Ventajas del sistema y plazos de entrega

Las viviendas modulares se fabrican previamente en plantas industriales y luego se trasladan para su ensamblaje en el terreno de destino.

Este método de construcción industrializada reduce los imprevistos climáticos y acorta los tiempos, logrando unidades listas para habitar en menos de 90 días.

Las alternativas arquitectónicas van desde módulos básicos hasta diseños de dos plantas, con posibilidad de ampliaciones futuras según las necesidades de la familia.

Pasos para solicitar el crédito y empresas adheridas

El proceso inicia al seleccionar el modelo deseado en alguna de las firmas participantes del programa, entre las que se encuentran DROP Arquitectura Modular, Ecosan, IDERO, LABO, Movilhauss y Unimod.

La empresa proveedora emite la cotización y la propuesta formal de financiamiento adaptada al proyecto.

Una vez preaprobada, el cliente confirma la operación desde la app y los fondos se transfieren directamente a la constructora para dar inicio a la obra.