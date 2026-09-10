VTV en septiembre 2026: Quiénes deben sacar turno este mes

Septiembre marca un vencimiento importante para miles de conductores bonaerenses: según el calendario de la Verificación Técnica Vehicular, este es el mes asignado a los vehículos cuya patente termina en 9.

El trámite requiere turno previo y la demanda suele crecer durante la segunda mitad del mes. Pedirlo con anticipación permite elegir una planta cercana y disponer de tiempo para corregir una observación. También conviene revisar los beneficios vigentes: INFOZONA explicó qué jubilados pueden pagar la mitad de la VTV.

Qué patentes deben hacer la VTV en septiembre

El cronograma ordena los vencimientos por el último número del dominio. En septiembre corresponde a las patentes terminadas en 9. El objetivo es distribuir los turnos durante el año y evitar que todas las verificaciones se concentren antes de las vacaciones.

Mes Terminación de patente Agosto 8 Septiembre 9 Octubre 0 Noviembre 1

El calendario no modifica la fecha individual que figura en el certificado vigente. Si la oblea vence antes, no corresponde esperar hasta fin de mes. Los vehículos nuevos y algunos casos especiales tienen plazos propios.

Cómo sacar turno en una planta bonaerense

Ingresá al portal oficial de la VTV de la Provincia. Seleccioná Reservar turno. Cargá la patente y los datos de contacto solicitados. Elegí planta, día y horario disponibles. Confirmá la reserva y conservá el correo o comprobante.

Los turnos se obtienen por internet. No es necesario pagarle a un gestor y conviene desconfiar de sitios que imitan el diseño oficial o prometen prioridades a cambio de transferencias.

Qué documentación hay que llevar

El conductor debe presentar la documentación que permita identificar el vehículo y acreditar que está habilitado para circular. Antes de ir a la planta, prepará:

DNI y licencia de conducir vigentes.

Cédula de identificación del vehículo.

Comprobante del seguro obligatorio.

Constancia del turno.

Documentación adicional si se trata de un vehículo de uso comercial o con GNC.

Si el equipo de GNC está instalado, la oblea y la revisión correspondiente también deben estar vigentes.

Qué conviene revisar antes del turno

Una inspección simple puede evitar un resultado condicional o rechazado. Comprobá el funcionamiento de luces, frenos, limpiaparabrisas, cinturones, bocina y neumáticos. También revisá que las patentes sean legibles y estén correctamente colocadas.

Las cubiertas no deben presentar cortes, deformaciones ni un desgaste que reduzca la adherencia. En días fríos, la presión puede cambiar y conviene medirla con los valores indicados por el fabricante.

Qué pasa si el auto no aprueba

El resultado puede indicar observaciones que deben solucionarse dentro del plazo informado por la planta. Según la gravedad, el vehículo puede quedar condicional o rechazado.

No todas las fallas tienen el mismo efecto para circular. Por eso es importante leer el informe entregado y respetar las indicaciones, en lugar de asumir que el comprobante de asistencia reemplaza la VTV aprobada.

La multa por circular con la VTV vencida

Conducir sin la verificación vigente constituye una infracción en la Provincia de Buenos Aires. El monto se calcula en Unidades Fijas y puede variar cuando se actualiza el valor de la UF.

El turno reservado no prorroga automáticamente el vencimiento. Si la VTV ya caducó, contar con una cita futura no garantiza que el conductor quede exento ante un control.

Los turnos, plantas y requisitos actualizados deben verificarse en el portal oficial de la VTV bonaerense. Para las patentes terminadas en 9, septiembre es el momento de actuar antes de que se reduzca la disponibilidad.