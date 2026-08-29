Agosto se despide a puro sol: así estará el fin de semana

El último sábado de agosto llegó a la provincia de Buenos Aires con un panorama meteorológico mucho más tranquilo que el registrado durante otros momentos de la semana. Este sábado 29 predominarán las condiciones estables en buena parte del territorio bonaerense, con períodos de sol, algunas nubes y temperaturas que durante la tarde alcanzarán valores agradables para esta época del año.

De acuerdo con los pronósticos actualizados, en amplios sectores del centro y este bonaerense las máximas se ubicarán alrededor de los 18 a 21 grados, mientras que en algunas localidades podrían alcanzar o superar ligeramente esos registros. La mañana, en cambio, comenzó fresca, dejando todavía en claro que el invierno no terminó. En sectores del interior provincial las mínimas continúan ubicándose en valores de un solo dígito.

El viento del sector norte contribuirá durante este sábado a sostener el ascenso de las temperaturas. El panorama contrasta con las condiciones meteorológicas adversas previstas para otras regiones de la Argentina durante este último fin de semana de agosto, donde se esperan tormentas fuertes, nevadas y ráfagas intensas.

Un domingo agradable para despedir agosto

Para mañana, domingo 30, el panorama seguirá siendo favorable en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Se espera una jornada entre soleada y parcialmente nublada, nuevamente con ambiente fresco durante las primeras horas y temperaturas agradables hacia la tarde.

En localidades del centro y este provincial los registros máximos podrían rondar los 20 a 22 grados, aunque naturalmente existirán diferencias entre el norte, centro, costa atlántica y sudoeste bonaerense.

De esta manera, el último fin de semana completo de agosto ofrecerá condiciones bastante propicias para las actividades al aire libre en buena parte del territorio provincial.

Agosto se va y la primavera está a la vuelta de la esquina

El lunes 31 será literalmente la despedida de agosto. El tiempo continuará relativamente estable en numerosos sectores bonaerenses, aunque con nubosidad variable y temperaturas todavía agradables durante las horas centrales del día.

Y el martes llegará septiembre, el mes que todos asociamos inmediatamente con la primavera. Sin embargo, meteorológicamente todavía habrá que conservar algún abrigo cerca: para los primeros días del nuevo mes aparecen señales de mayor nubosidad, descenso de las temperaturas y posibilidades de algunas precipitaciones hacia mediados de la semana en sectores de la provincia.

El pronóstico extendido muestra justamente una tendencia hacia condiciones más frescas durante la segunda mitad de la próxima semana, recordándonos que septiembre suele caracterizarse por importantes variaciones térmicas.

Los días ya se sienten más largos

Hay además un cambio que comienza a hacerse cada vez más evidente: los días continúan ganándole minutos a las noches. Después del solsticio de invierno de junio, las horas de luz aumentan progresivamente y este fenómeno se vuelve mucho más perceptible cuando agosto llega a su final.

Faltan apenas 23 días para la llegada de la primavera astronómica, que este año comenzará el 21 de septiembre. Poco a poco amanecerá más temprano y oscurecerá más tarde, anticipando una de las épocas más esperadas del año.

Así, la provincia de Buenos Aires transita las últimas jornadas de agosto entre mañanas todavía frías y tardes que empiezan a ofrecer temperaturas mucho más agradables.