Golpe al empleo: más de 400 trabajadores quedaron desafectados de un frigorífico bonaerense

Una fuerte preocupación laboral y económica se instaló en las últimas horas en la localidad bonaerense de Pérez Millán, partido de Ramallo, luego de que el frigorífico exportador ArreBeef desafectara a más de 400 trabajadores contratados como consecuencia de una marcada reducción de su nivel de producción.

La situación fue confirmada por el secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte, Elías Bricca, quien explicó que la medida alcanzó principalmente a operarios contratados para responder a los períodos de mayor actividad de la planta.

De acuerdo con la información conocida este viernes 28 de agosto, el establecimiento redujo prácticamente a la mitad su volumen diario de faena, al pasar de alrededor de 1.500 animales a unos 750, circunstancia que terminó repercutiendo directamente sobre la cantidad de personal requerido para mantener las líneas de producción.

La empresa atribuye el complicado escenario a las dificultades que enfrenta para colocar parte de su producción en mercados internacionales, especialmente China y Estados Unidos.

En el caso del gigante asiático, las exportaciones desde la planta de ArreBeef permanecen afectadas desde marzo, cuando las autoridades aduaneras chinas suspendieron los envíos luego de detectar residuos de cloranfenicol en un embarque proveniente del establecimiento de Pérez Millán.

A partir de aquella situación, organismos argentinos iniciaron actuaciones e investigaciones para determinar el origen del episodio y gestionar la normalización de las operaciones comerciales.

La nueva reducción de personal afecta fundamentalmente a trabajadores tercerizados o contratados mediante agencias laborales, que son incorporados de acuerdo con las necesidades productivas de la compañía. Por ese motivo, desde el sector sindical remarcaron que técnicamente se trata de una “desafectación” y mantienen expectativas de que los empleados puedan ser convocados nuevamente si la empresa logra recuperar mercados y aumentar su nivel de faena.

Sin embargo, por el momento no existen precisiones respecto de cuándo podría producirse una reincorporación masiva. No es la primera vez que el frigorífico atraviesa una situación semejante durante 2026: en marzo alrededor de 400 trabajadores habían quedado sin actividad en medio de otra reducción de la producción.

El impacto de la medida excede las puertas del establecimiento debido al peso que ArreBeef tiene sobre la economía de Pérez Millán, donde constituye una de las principales fuentes de empleo directo e indirecto.

La disminución de cientos de puestos activos genera inquietud también entre comerciantes, prestadores de servicios y familias que dependen del movimiento económico generado alrededor de la planta.

Mientras tanto, el gremio sigue de cerca la evolución de las exportaciones y existe expectativa por la posibilidad de incrementar operaciones con otros destinos internacionales, entre ellos Israel, lo que eventualmente permitiría recuperar parte de la producción y facilitar el regreso de trabajadores actualmente desafectados.