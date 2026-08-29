VTV rechazada o condicional: cuánto tiempo hay para volver y cuándo hay que pagar otra vez

Terminó la inspección, entregan el informe y en lugar de aparecer “Apto” figura Condicional o Rechazado. Es una situación bastante habitual en las plantas de VTV de la Provincia de Buenos Aires y genera dos dudas inmediatas: ¿se puede seguir usando el auto y cuánto tiempo hay para arreglarlo sin volver a pagar?

La buena noticia es que en ambos casos existe un período para corregir las fallas y realizar una reverificación sin abonar nuevamente la tarifa completa. Pero las consecuencias para circular son muy diferentes.

¿Qué significa que la VTV salga condicional?

El resultado Condicional aparece cuando durante la inspección se detectan uno o más defectos considerados leves.

Las observaciones quedan detalladas en el informe que entrega la planta. El propietario debe reparar esos puntos y regresar para que se controle específicamente si fueron solucionados.

Mientras se encuentre dentro del período indicado por la inspección, un vehículo con resultado condicional puede circular. Esto es justamente lo que lo diferencia de un vehículo rechazado.

¿Y si la VTV fue rechazada?

Un resultado Rechazado indica que se encontraron defectos graves que comprometen la seguridad del vehículo.

En esa situación, el rodado no está en condiciones de circular normalmente por la vía pública hasta que se reparen los desperfectos. Dependiendo de la gravedad informada, incluso pueden existir restricciones específicas para retirar o trasladar el vehículo.

Fallas importantes en frenos, dirección, suspensión, neumáticos o elementos estructurales son algunos de los problemas que pueden llevar a un rechazo.

El plazo clave: 60 días

Tanto para un resultado condicional como para uno rechazado, la VTV bonaerense establece un plazo de 60 días para solucionar los inconvenientes y regresar a la misma planta.

Si la reverificación se realiza dentro de ese período, no se vuelve a cobrar la tarifa completa.

La regla figura entre las preguntas frecuentes oficiales de la VTV bonaerense.

Qué pasa si pasan los 60 días

Acá aparece el costo que muchos automovilistas intentan evitar.

Si se supera el plazo otorgado sin completar satisfactoriamente la reverificación, se pierde el beneficio de volver sin cargo. El vehículo deberá someterse nuevamente a una inspección completa y corresponde pagar otra vez la tarifa vigente.

Para un automóvil de hasta 2.500 kilos, el valor que rige actualmente es de $97.057,65. Por eso, dejar vencer el período de reverificación puede terminar convirtiendo una reparación relativamente sencilla en un gasto adicional importante.

Mirá también: VTV en septiembre 2026: qué patentes deben hacerla, cuánto cuesta y cómo sacar turno.

¿Hay que revisar nuevamente todo el auto?

Cuando se regresa dentro del plazo, la atención está puesta principalmente en los puntos que motivaron el resultado anterior. Por eso es importante conservar el informe de inspección y llevar el vehículo a la misma planta.

Si el problema era, por ejemplo, una luz, un desequilibrio de frenado o una deficiencia determinada en suspensión, el personal verificará que la reparación haya sido efectivamente realizada.

Una vez superadas las observaciones, el vehículo obtiene la condición de Apto y la documentación correspondiente.

Cómo reducir las posibilidades de que la rechacen

Antes del turno conviene hacer una revisión básica de luces, neumáticos, frenos, limpiaparabrisas, cinturones, matafuego, suspensión y pérdidas visibles de fluidos. Una inspección preventiva en un taller puede detectar fallas antes de llegar a la planta.

También es útil conocer qué están controlando actualmente durante la VTV, especialmente si el vehículo tiene varios años o presenta algún síntoma mecánico.

La diferencia práctica es sencilla: Condicional permite reparar y volver dentro del plazo mientras el vehículo conserva la posibilidad de circular; Rechazado implica una falla grave y el rodado no debe seguir utilizándose normalmente. En ambos casos, resolverlo antes de los 60 días evita pagar una nueva inspección completa.