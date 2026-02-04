Cambios en la VTV 2026: Todos los aspectos que se inspeccionan en el vehículo este año

Arrancó la temporada alta de verificaciones y, con ella, las dudas de siempre: ¿Qué miran realmente cuando el auto entra a la línea de control? Este 2026 no es un año más; la normativa se ajustó para priorizar la seguridad vial, pero eso implica que los controles técnicos son ahora más exhaustivos. Tanto en las plantas de VTV de la Provincia de Buenos Aires como en las de CABA, el ojo del inspector está puesto en detalles que antes quizás pasaban desapercibidos.

Si tenés que renovar la oblea en febrero o en los próximos meses, esta es la guía técnica definitiva con los puntos críticos que definen si tu vehículo sale Apto, Condicional o Rechazado.

1. Identificación y Documentación: El primer filtro

Antes de llegar a los rodillos, el proceso arranca con los papeles. Ya no basta con tener la cédula verde. Los inspectores validan que los números de chasis y motor coincidan perfectamente con la documentación presentada.

Lo nuevo: Se presta especial atención a la legibilidad de las patentes. Si las placas están despintadas, dobladas o tienen “protectores” plásticos (prohibidos por ley), el vehículo no pasa la inspección visual inicial.

2. Luces y Señalización: Más que solo prender

Es la causa número uno de observaciones leves, pero puede convertirse en un rechazo grave si la falla es crítica. No solo miran que “prendan”.

Alineación: Se mide la altura y la intensidad de los faros delanteros con un regloscopio. Un faro que encandila es motivo de falla.

Se mide la altura y la intensidad de los faros delanteros con un regloscopio. Un faro que encandila es motivo de falla. Sistema completo: Se chequean luces altas, bajas, de posición, de giro, balizas, luz de retroceso y, fundamental, la luz de patente .

Se chequean luces altas, bajas, de posición, de giro, balizas, luz de retroceso y, fundamental, la . Ojo con el tuning: Las luces de neón, las barras LED no homologadas o los faros auxiliares mal instalados son motivo directo de rechazo en 2026 por considerarse elementos no originales que alteran la seguridad.

Ver también: Cambios en la VTV 2026: quiénes no pagan el trámite y cómo pedir la exención en Provincia y CABA

3. Sistema de Frenos: Precisión milimétrica

Aquí es donde la máquina no perdona. El frenómetro mide no solo la potencia de frenado, sino el equilibrio entre las ruedas.

Eficacia: El auto debe frenar con una fuerza acorde a su peso.

El auto debe frenar con una fuerza acorde a su peso. Ovalidad: Se detecta si los discos o campanas están deformados. Si al frenar sentís que el pedal “vibra”, es probable que la máquina marque un defecto aquí.

Se detecta si los discos o campanas están deformados. Si al frenar sentís que el pedal “vibra”, es probable que la máquina marque un defecto aquí. Desequlibrio: La diferencia de frenado entre la rueda izquierda y derecha de un mismo eje no puede superar el porcentaje tolerado (generalmente un 20-30%). Si una rueda frena mucho más que la otra, el auto podría hacer un trompo en una emergencia.

4. Neumáticos y Suspensión: El contacto con el suelo

El control de neumáticos se volvió más riguroso. Ya no solo buscan alambres a la vista.

Profundidad del dibujo: La ley exige un mínimo de 1.6 mm . Si los testigos de desgaste están al ras de la goma, el vehículo es rechazado.

La ley exige un mínimo de . Si los testigos de desgaste están al ras de la goma, el vehículo es rechazado. Fallas estructurales: Se buscan deformaciones (“huevos”), cortes laterales o llantas golpeadas.

Se buscan deformaciones (“huevos”), cortes laterales o llantas golpeadas. Suspensión: En la placa de holguras (donde te mueven el auto de lado a lado), los técnicos buscan juegos en rótulas, extremos de dirección, bujes y el estado de los amortiguadores. Un amortiguador que pierde aceite (“transpirado”) es falla grave.

Ver también: Nueva Ley de Tránsito 2026: cambios en la licencia, multas que ya no pagarás y el dilema de la Provincia de Buenos Aires

5. Chasis y Elementos de Seguridad: Nada suelto

Este es el apartado donde más rechazos “sorpresa” aparecen este año.

Paragolpes y defensas: Están terminantemente prohibidas las defensas delanteras rígidas (las famosas “defensas 4×4”) que no vengan de fábrica, así como los enganches de remolque que sobresalgan de la línea del paragolpes.

Están terminantemente prohibidas las defensas delanteras rígidas (las famosas “defensas 4×4”) que no vengan de fábrica, así como los enganches de remolque que sobresalgan de la línea del paragolpes. Cinturones y apoyacabezas: Tienen que estar presentes y funcionales en todas las plazas, no solo las delanteras.

Tienen que estar presentes y funcionales en las plazas, no solo las delanteras. Matafuegos y balizas: El matafuegos debe estar cargado, vigente y, muy importante, sujeto dentro del habitáculo (no suelto en el baúl).

6. Emisiones Contaminantes y Ruidos

El control ambiental es estricto, especialmente para vehículos diésel y con GNC.

Gases: Se coloca una sonda en el escape para medir monóxido de carbono (en nafteros) y opacidad (humo negro) en gasoleros.

Se coloca una sonda en el escape para medir monóxido de carbono (en nafteros) y opacidad (humo negro) en gasoleros. Ruido: Si el caño de escape está libre, roto o modificado para hacer “ruido deportivo”, el decibelímetro marcará el exceso y no obtendrás la oblea.

Si el caño de escape está libre, roto o modificado para hacer “ruido deportivo”, el decibelímetro marcará el exceso y no obtendrás la oblea. Pérdidas de fluidos: En la fosa, revisan que no caiga aceite, líquido de frenos o refrigerante.

Diferencias entre Apto, Condicional y Rechazado

Entender el diagnóstico es clave para saber cómo seguir:

Apto: Todo perfecto. Te llevás la oblea 2026.

Todo perfecto. Te llevás la oblea 2026. Condicional: Se detectaron uno o más defectos leves (ej. una lámpara de patente quemada). Podés circular, pero tenés 60 días para arreglarlo y volver a verificar sin cargo. No te dan la oblea definitiva hasta que re-verifiques.

Se detectaron uno o más defectos leves (ej. una lámpara de patente quemada). Podés circular, pero tenés para arreglarlo y volver a verificar sin cargo. No te dan la oblea definitiva hasta que re-verifiques. Rechazado: Defectos graves que ponen en riesgo la seguridad (ej. frenos no funcionan). El vehículo no puede circular. Debés solucionarlo y volver a verificar.

Para evitar dolores de cabeza y gastos dobles, lo ideal es hacer una “pre-VTV” con tu mecánico de confianza enfocada en estos seis puntos críticos. Un ajuste de frenos o un cambio de lamparitas a tiempo te ahorra el mal trago del “Rechazado”.