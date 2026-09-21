Vtv noviembre 2026: qué patentes deben verificar, cuánto cuesta y cómo sacar turno

La VTV de noviembre 2026 en la Provincia de Buenos Aires tendrá como protagonistas a los vehículos cuya patente termina en 1. Aunque todavía falta para que comience el mes, el sistema oficial permite anticipar el trámite y reservar turno con hasta 30 días de anticipación.

La fecha importa porque el calendario bonaerense asigna un mes fijo según el último número del dominio. Hacer la inspección antes o después no modifica esa terminación para los años siguientes, por lo que conviene organizarse con tiempo y revisar también la vigencia que figura en el certificado actual.

Qué patentes hacen la VTV en noviembre de 2026

De acuerdo con el cronograma oficial, noviembre corresponde a las patentes terminadas en 1. El esquema de los últimos meses del año queda de la siguiente manera:

Mes Terminación Septiembre 9 Octubre 0 Noviembre 1 Diciembre Sin terminación específica

La obligación también depende de la antigüedad y del tipo de vehículo. En los autos particulares, el sitio oficial de la VTV informa una exención durante los primeros dos años desde la primera matriculación; luego la revisión pasa a ser anual.

Ver también: Qué autos deben hacer la VTV en octubre y cuánto puede costar la multa

Desde cuándo se puede sacar turno para noviembre

La Provincia permite realizar la verificación hasta 30 días antes del mes correspondiente. Esto significa que los vehículos terminados en 1 podrán comenzar a anticipar el trámite durante octubre, siempre que haya disponibilidad en la planta elegida.

Hacerla antes no corre el próximo vencimiento un año completo desde el día de inspección. La VTV aclara que el calendario mantiene el mes asignado por patente. Del mismo modo, hacerla tarde tampoco transforma el nuevo mes en la fecha habitual para el futuro.

Cuánto cuesta la VTV en Provincia de Buenos Aires

Al 21 de septiembre de 2026, el cuadro tarifario oficial continúa indicando que los valores vigentes rigen desde el 16 de enero. Para un auto particular de hasta 2.500 kilos, la tarifa es de $97.057,65, con IVA incluido.

Tipo de vehículo Valor de referencia Auto de hasta 2.500 kg $97.057,65 Vehículo de más de 2.500 kg $174.703,77 Moto de más de 50 cc y hasta 200 cc $38.823,06 Moto de más de 200 cc y hasta 600 cc $58.234,59 Moto de más de 600 cc $77.646,12

Ver también: ¿Se puede circular con la VTV vencida si ya tenés turno?

Como todavía falta para noviembre, es recomendable volver a consultar la tabla oficial antes de pagar, ya que una resolución posterior podría modificar los valores. El sitio de la Provincia mantiene los importes actualizados en la sección de costos de la VTV.

Cómo sacar turno para la VTV

El turno se gestiona desde el portal oficial. El conductor debe ingresar o registrarse, cargar los datos del vehículo y seleccionar planta, fecha y horario disponible.

Ingresar al portal oficial de turnos. Crear una cuenta o iniciar sesión. Cargar la patente y los datos solicitados. Elegir una planta habilitada. Seleccionar día y horario disponibles. Confirmar la reserva y guardar el comprobante.

Conviene evitar páginas que imitan al sistema oficial o gestores que prometen turnos preferenciales a cambio de transferencias.

Ver también: Cómo sacar turno para la VTV en Provincia paso a paso

Qué documentación hay que llevar

Las preguntas frecuentes oficiales indican que para realizar la verificación hay que presentar DNI, cédula del vehículo y licencia de conducir vigente. Tanto el DNI como la cédula digital tienen validez legal a través de Mi Argentina.

Si el vehículo posee equipo de GNC, también debe contarse con la documentación correspondiente en vigencia. Además, no es obligatorio que se presente el titular registral: otra persona puede llevar el vehículo si cuenta con la documentación requerida.

Qué pasa si la VTV está vencida

La inspección puede realizarse fuera de término sin un recargo específico por llegar tarde, pero circular con la VTV vencida puede generar una sanción. Tener un turno futuro no funciona como una prórroga automática de la vigencia.

Por eso, quienes tengan patente terminada en 1 y una VTV cuyo vencimiento corresponde a noviembre pueden aprovechar octubre para reservar fecha y evitar llegar a los últimos días del mes con menor disponibilidad.