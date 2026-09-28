Fotomultas en la Ruta 2: AUBASA instaló nuevos radares antes de llegar a la Costa

Por Denisse Helman
Fotomulta provincia buenos aires

Si tenés pensado viajar hacia la Costa Atlántica en los próximos días o durante el verano, tenés que prestar mucha atención en el camino porque acaban de sumar nuevos controles que pueden generarte multas millonarias.

Ubicación exacta de las nuevas cámaras de fotomultas

La empresa concesionaria AUBASA sumó dos nuevos puntos de fiscalización en la traza de la Ruta 2.

Los dispositivos recién colocados se encuentran operativos en el kilómetro 82 y en el tramo previo a llegar al peaje de General Conesa.

A qué edad se puede llevar a un menor en moto y cuáles son las exigencias para evitar multas
Mirá también:

A qué edad se puede llevar a un menor en moto y cuáles son las exigencias para evitar multas

Qué infracciones detectan los nuevos radares inteligentes

A diferencia de las cámaras tradicionales de control de velocidad, los nuevos aparatos instalados cuentan con tecnología avanzada para fiscalizar distintos incumplimientos en simultáneo.

Además del exceso de velocidad, el sistema tiene la capacidad de registrar el peso y las dimensiones de los vehículos que circulan por la autovía.

Nuevos montos: cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad

A partir del 1° de septiembre, las sanciones por superar los límites permitidos o por conducir bajo los efectos del alcohol alcanzan valores de entre $342.150 y $2.281.000.

Paro universitario de 72 horas: desde cuándo se suspenden las clases y qué reclaman los docentes
Mirá también:

Paro universitario de 72 horas: desde cuándo se suspenden las clases y qué reclaman los docentes

Asimismo, las faltas vinculadas a la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente conllevan multas que van desde los $684.300 hasta los $2.281.000.

Valores por falta de documentación en la Ruta 2

En el caso de negarse a presentar la documentación obligatoria requerida por las autoridades en los controles ruteros, el costo de la infracción oscila entre $228.100 y $1.140.500.

Monotributo de arca: la fecha límite para la próxima recategorización y quiénes deben hacerla
Mirá también:

Monotributo de ARCA: la fecha límite para la próxima recategorización y quiénes deben hacerla

El costo de la Unidad Fija se actualiza de forma bimestral tomando como referencia el precio del litro de nafta de mayor octanaje en la capital bonaerense.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.663 - 28 de septiembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.