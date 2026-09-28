Fotomultas en la Ruta 2: AUBASA instaló nuevos radares antes de llegar a la Costa

Si tenés pensado viajar hacia la Costa Atlántica en los próximos días o durante el verano, tenés que prestar mucha atención en el camino porque acaban de sumar nuevos controles que pueden generarte multas millonarias.

Ubicación exacta de las nuevas cámaras de fotomultas

La empresa concesionaria AUBASA sumó dos nuevos puntos de fiscalización en la traza de la Ruta 2.

Los dispositivos recién colocados se encuentran operativos en el kilómetro 82 y en el tramo previo a llegar al peaje de General Conesa.

Qué infracciones detectan los nuevos radares inteligentes

A diferencia de las cámaras tradicionales de control de velocidad, los nuevos aparatos instalados cuentan con tecnología avanzada para fiscalizar distintos incumplimientos en simultáneo.

Además del exceso de velocidad, el sistema tiene la capacidad de registrar el peso y las dimensiones de los vehículos que circulan por la autovía.

Nuevos montos: cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad

A partir del 1° de septiembre, las sanciones por superar los límites permitidos o por conducir bajo los efectos del alcohol alcanzan valores de entre $342.150 y $2.281.000.

Asimismo, las faltas vinculadas a la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente conllevan multas que van desde los $684.300 hasta los $2.281.000.

Valores por falta de documentación en la Ruta 2

En el caso de negarse a presentar la documentación obligatoria requerida por las autoridades en los controles ruteros, el costo de la infracción oscila entre $228.100 y $1.140.500.

El costo de la Unidad Fija se actualiza de forma bimestral tomando como referencia el precio del litro de nafta de mayor octanaje en la capital bonaerense.