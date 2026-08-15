Vouchers educativos 2026: el gobierno suspende la quita de la ayuda a las familias con cuotas adeudadas

A través de la Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo congeló temporalmente las sanciones previstas en el reglamento de los Vouchers Educativos.

Los artículos suspendidos que frenan la cancelación del beneficio

La norma congela de manera preventiva la aplicación de los artículos 14 y 21 (inciso e) durante todo el ciclo lectivo 2026.

Anteriormente, las escuelas debían reportar la falta de pago de dos cuotas para suspender el cobro, mientras que acumular tres cuotas impagas significaba la baja definitiva.

Con esta modificación, ninguna de estas penalizaciones tendrá efecto, asegurando que las familias continúen recibiendo la asistencia financiera sin interrupciones.

El aumento de la morosidad en las cuotas de las escuelas

La decisión oficial se adoptó frente al encarecimiento de la canasta escolar y al incremento del atraso en los pagos que registran los colegios.

Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la morosidad alcanzó al 11% de las familias, superando el 7% registrado el año pasado.

Desde la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa argumentaron que la medida busca proteger las trayectorias educativas de los alumnos en curso.

Requisitos de ingresos y topes para los colegios

El programa “Vouchers Educativos” está dirigido a estudiantes de hasta 18 años que asisten a instituciones de educación privada.

Para mantener el beneficio, las escuelas deben recibir al menos un 75% de aporte o subvención estatal.

A su vez, los ingresos del grupo familiar del alumno no deben sobrepasar el equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Un programa temporario creado para aliviar el bolsillo

Lanzado originalmente en marzo de 2024, el sistema se diseñó como un esquema de asistencia de carácter temporario para sostener la matrícula privada.

El objetivo principal de la Resolución 505/2026 es evitar que las dificultades económicas de los hogares deriven en la pérdida de la ayuda estatal.

De esta manera, el beneficio seguirá acreditándose mes a mes de forma habitual sin importar el estado de deuda que registre el alumno ante el establecimiento.