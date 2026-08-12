Cuenta DNI: descuentos en Carrefour, Día, COTO y ChangoMás en agosto 2026

Los descuentos de Cuenta DNI en supermercados permiten organizar las compras de agosto de 2026 según el día de la semana y conseguir importantes ahorros en algunas de las principales cadenas del país.

Banco Provincia mantiene acuerdos con Día, Carrefour, ChangoMás y COTO, pero las condiciones no son iguales en todos los casos. Cambian el porcentaje, el día habilitado y hasta la forma en que hay que pagar para obtener el beneficio.

La diferencia es especialmente importante este mes porque varias promociones no tienen tope de reintegro, por lo que pueden resultar convenientes para concentrar una compra grande.

Descuentos de Cuenta DNI en supermercados en agosto 2026

El calendario de las cuatro grandes cadenas queda distribuido de lunes a jueves:

Supermercado Día Descuento Tope Día Lunes 10% Sin tope Carrefour Miércoles 10% Sin tope ChangoMás Jueves 20% Sin tope COTO Jueves 30% Sin tope, pagando con NFC

Banco Provincia muestra actualmente estas cuatro promociones dentro del calendario oficial de beneficios de Cuenta DNI.

Esto permite, por ejemplo, distribuir las compras: Día al comenzar la semana, Carrefour los miércoles y elegir entre ChangoMás o COTO los jueves según cuál tenga sucursal cercana y qué modalidad de pago se pueda utilizar.

Día con Cuenta DNI: 10% de descuento los lunes

Supermercados Día ofrece un 10% de descuento todos los lunes de agosto de 2026 pagando mediante Cuenta DNI.

Una de las ventajas es que el beneficio se encuentra sin tope de reintegro, por lo que el ahorro continúa aumentando a medida que aumenta el monto de la compra.

Los lunes habilitados durante agosto son:

3 de agosto.

10 de agosto.

17 de agosto.

24 de agosto.

31 de agosto.

Para acceder es necesario realizar el pago mediante la funcionalidad habilitada de Cuenta DNI en los comercios Día adheridos. Banco Provincia especifica que la promoción de agosto está disponible utilizando Pago Clave DNI.

De esta manera, una compra de $50.000 representa un ahorro de $5.000; una de $100.000, $10.000; y una compra de $200.000 permite descontar $20.000, siempre considerando los productos y operaciones alcanzados por la promoción.

Carrefour con Cuenta DNI: descuento todos los miércoles

Carrefour mantiene un 10% de descuento los miércoles de agosto, también sin tope de reintegro.

La promoción alcanza a los diferentes formatos de la cadena:

Carrefour Hiper.

Carrefour Market.

Carrefour Express.

Carrefour Maxi.

El beneficio se encuentra vigente en locales adheridos de todo el país y el descuento se realiza bajo las condiciones establecidas por Cuenta DNI para la promoción.

Los miércoles de agosto son:

5 de agosto.

12 de agosto.

19 de agosto.

26 de agosto.

Por lo tanto, quienes realizan una compra de $100.000 pueden obtener un ahorro de $10.000, mientras que sobre $200.000 el beneficio llega a $20.000.

La ventaja es que no existe un techo general de reintegro para esta promoción.

Jubilados tienen un beneficio adicional en Carrefour

Hay además una condición particularmente conveniente para determinados jubilados y pensionados.

Quienes cobran sus haberes en Banco Provincia pueden acceder a un 5% adicional de reintegro, con un tope de $5.000, dentro de las condiciones informadas para la promoción de Carrefour.

Esto significa que este grupo puede combinar el descuento general de Cuenta DNI con el beneficio adicional previsto por el banco.

Conviene revisar antes de pagar que la persona cumpla con las condiciones establecidas para este reintegro extra.

ChangoMás con Cuenta DNI: 20% de descuento los jueves

Una de las promociones más fuertes de agosto está en ChangoMás.

La cadena ofrece un 20% de descuento los jueves, utilizando Cuenta DNI. El beneficio figura actualmente dentro del calendario oficial de promociones de Banco Provincia para agosto.

Los jueves del mes son:

6 de agosto.

13 de agosto.

20 de agosto.

27 de agosto.

Una característica importante es que la promoción se ofrece sin tope de reintegro y con el descuento aplicado en el momento de la compra, de acuerdo con las condiciones difundidas para agosto.

Esto vuelve especialmente atractivo el beneficio para una compra grande.

Por ejemplo:

Compra de $50.000: ahorro de $10.000 .

. Compra de $100.000: ahorro de $20.000 .

. Compra de $150.000: ahorro de $30.000 .

. Compra de $200.000: ahorro de $40.000.

Al no existir un tope general de devolución, no es necesario dividir una compra únicamente para evitar superar un límite de reintegro.

COTO tiene 30% de descuento con Cuenta DNI en agosto

La promoción con el porcentaje más alto entre estas cuatro cadenas corresponde actualmente a COTO.

Todos los jueves, los clientes pueden acceder a un 30% de descuento sin tope de reintegro, pero existe una diferencia fundamental frente al resto de las promociones: hay que pagar mediante NFC.

El beneficio está vigente hasta el jueves 27 de agosto de 2026.

Las fechas de agosto son:

6 de agosto.

13 de agosto.

20 de agosto.

27 de agosto.

El descuento se aplica directamente en línea de cajas al momento de realizar el pago.

Cómo pagar con NFC en COTO para recibir el 30%

No alcanza con abrir Cuenta DNI y utilizar cualquier modalidad de pago.

La promoción de COTO está específicamente vinculada al pago sin contacto NFC a través de Cuenta DNI, utilizando la tarjeta Visa Débito correspondiente dentro de la funcionalidad habilitada por la aplicación.

Por eso es importante tener configurado previamente el pago NFC en el teléfono antes de llegar a la caja.

Al tratarse de un 30% sin tope, el ahorro puede ser considerable:

Compra de $50.000: $15.000 de descuento .

. Compra de $100.000: $30.000 de descuento .

. Compra de $150.000: $45.000 de descuento .

. Compra de $200.000: $60.000 de descuento.

La diferencia frente a los reintegros tradicionales es que el beneficio se aplica en el momento, según informa Banco Provincia.

Qué supermercado ofrece el mayor descuento con Cuenta DNI

Si solamente se compara el porcentaje, durante agosto el orden entre estas cuatro cadenas queda así:

COTO: 30% los jueves. ChangoMás: 20% los jueves. Carrefour: 10% los miércoles. Día: 10% los lunes.

Sin embargo, la elección no depende únicamente del porcentaje.

En COTO hay que contar con la modalidad de pago NFC requerida. En Carrefour, Día y ChangoMás las condiciones de pago son diferentes y, además, cada cadena tiene sus propias ofertas y precios.

Por eso, un producto que tiene un descuento interno en un supermercado puede terminar siendo más barato incluso cuando el porcentaje de Cuenta DNI sea menor.

Cuánto se puede ahorrar comprando $100.000

Para tener una referencia sencilla, sobre una compra alcanzada por la promoción de $100.000, el ahorro teórico sería:

Supermercado Compra Ahorro Día $100.000 $10.000 Carrefour $100.000 $10.000 ChangoMás $100.000 $20.000 COTO $100.000 $30.000

La comparación muestra por qué los jueves se convierten en uno de los días más interesantes para quienes utilizan Cuenta DNI: ChangoMás y COTO concentran los descuentos porcentualmente más elevados entre estas cadenas.

Qué promociones quedan después del 12 de agosto

Quienes todavía no aprovecharon los descuentos tienen varias oportunidades durante la segunda mitad del mes.

Después del miércoles 12 de agosto quedan:

Jueves 13: 20% en ChangoMás y 30% en COTO con NFC.

20% en ChangoMás y 30% en COTO con NFC. Lunes 17: 10% en Día.

10% en Día. Miércoles 19: 10% en Carrefour.

10% en Carrefour. Jueves 20: 20% en ChangoMás y 30% en COTO con NFC.

20% en ChangoMás y 30% en COTO con NFC. Lunes 24: 10% en Día.

10% en Día. Miércoles 26: 10% en Carrefour.

10% en Carrefour. Jueves 27: 20% en ChangoMás y 30% en COTO con NFC.

20% en ChangoMás y 30% en COTO con NFC. Lunes 31: 10% en Día.

De esta manera, todavía quedan varias jornadas para organizar las compras antes de que finalice agosto.

Qué revisar antes de pagar con Cuenta DNI

Aunque las promociones parezcan similares, es importante verificar las condiciones particulares antes de pasar por caja.

Banco Provincia puede establecer productos excluidos, comercios o sucursales adheridas y modalidades específicas de pago para cada beneficio. En COTO, por ejemplo, el 30% depende expresamente de utilizar NFC; mientras que Día establece el uso de Pago Clave DNI para su promoción.

También conviene comprobar que la aplicación esté actualizada y que haya saldo o medios de pago correctamente configurados antes de realizar la compra.

En agosto de 2026, la combinación de los cuatro supermercados permite tener al menos una alternativa de descuento entre lunes y jueves, y en varios casos sin un límite máximo de ahorro, algo especialmente conveniente para quienes concentran las compras mensuales en una sola visita.