Ex comisario condenado por abusos sexuales en Dolores deberá cumplir una pena de 6 años de prisión

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Dolores ordenó esta semana la detención de un ex comisario que fue condenado a seis años de prisión por distintos hechos de abuso sexual cometidos contra personas menores de edad. La medida fue adoptada luego de que la sentencia adquiriera firmeza y quedara habilitada la ejecución de la pena.

El fallo había sido dictado el 6 de mayo de 2026, tras un juicio abreviado en el que el Tribunal homologó el acuerdo alcanzado durante el proceso y estableció una pena de seis años de prisión por hechos registrados en la ciudad de Dolores.

Según surge de la resolución judicial, uno de los episodios tuvo lugar entre 2014 y 2015, cuando la víctima era menor de edad. El segundo hecho se produjo durante 2021 y también tuvo como víctima a una persona menor.

A lo largo de la investigación fueron incorporados diferentes elementos probatorios que permitieron al Tribunal considerar demostradas tanto las conductas denunciadas como la responsabilidad penal del acusado. En consecuencia, los hechos fueron encuadrados como “abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado”.

Con la sentencia ya firme y cumplidos los plazos establecidos por la legislación vigente, los magistrados dispusieron la inmediata privación de la libertad del condenado para dar comienzo al cumplimiento de la pena. La orden debía ser concretada por efectivos de la Comisaría de Dolores.

No obstante, el Tribunal estableció que la condena será cumplida bajo el régimen de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta las circunstancias personales y las condiciones de salud acreditadas durante el expediente judicial.

Como parte de las condiciones impuestas, el ex funcionario deberá permanecer en el domicilio fijado judicialmente y será sometido a monitoreo mediante una pulsera electrónica, además de controles periódicos destinados a verificar el cumplimiento de la medida.