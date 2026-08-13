“Si nos matamos nos matamos”: Se grabó tomando whisky mientras conducía por la Ruta 2

Un hombre de 46 años fue identificado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de publicar en redes sociales videos en los que se lo observa conduciendo por la Ruta 2 mientras consumía whisky, en una conducta considerada de extrema peligrosidad.

Según se informó, las imágenes llegaron a conocimiento de la ANSV a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano. En la grabación, el conductor aparece al volante, con música a elevado volumen y una botella de whisky, mientras continúa circulando por la ruta. También se lo observa tomando la bebida alcohólica con un vaso mientras conduce.

La situación generó especial preocupación porque, además de ingerir alcohol al volante, el hombre se habría filmado con su teléfono celular mientras manejaba. En otro tramo del video realizó una desafortunada referencia al caso ocurrido en Mar del Plata y pronunció la frase “si nos matamos, nos matamos”, en tono de broma.

La ANSV pidió suspender su licencia

A partir del material aportado por un ciudadano, el organismo nacional logró identificar al conductor, cuya licencia se encuentra radicada en la Provincia de Buenos Aires.

La ANSV solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir. La medida deberá ser notificada al involucrado y tendrá la duración que determine la autoridad competente.

Desde el organismo remarcaron la importancia de denunciar este tipo de comportamientos. El Sistema de Reporte Vial Ciudadano ya recibió 2.277 reportes y, a partir de las denuncias analizadas, se solicitó la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados graves.

Para que una denuncia pueda ser evaluada, se debe aportar material audiovisual que permita identificar la situación, contar con la patente visible e informar el lugar, la fecha y un horario aproximado. Entre las conductas que pueden denunciarse se encuentran el alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos y uso del celular mientras se conduce.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa los riesgos de combinar alcohol, velocidad, teléfono celular y conducción, una combinación que puede poner en peligro no solamente al conductor sino también a todas las personas que circulan por la Ruta Provincial 2.