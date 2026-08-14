Comienza el fin de semana largo con frío y probables lluvias: así seguirá el tiempo

Este viernes comienza un nuevo fin de semana largo, que se extenderá hasta el lunes 17 de agosto, feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

A pesar de un panorama meteorológico que no será ideal en buena parte del territorio bonaerense, se espera movimiento de vecinos y visitantes que aprovecharán estos días para descansar, realizar escapadas y disfrutar de distintos destinos.

El lunes 17 de agosto es un feriado nacional correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La Ley 27.399 establece esta fecha entre los feriados nacionales trasladables, lo que permite conformar el fin de semana largo.

Se espera un fin de semana con movimiento pese al tiempo

El escenario meteorológico será uno de los factores a tener en cuenta. Las condiciones previstas para los próximos días muestran un ambiente predominantemente frío, con períodos de nubosidad y posibilidades de precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Sin embargo, el mal tiempo no necesariamente frenará los planes. En pleno invierno, muchos bonaerenses aprovechan los fines de semana largos para realizar escapadas de pocos kilómetros, visitar ciudades, disfrutar de la gastronomía, recorrer espacios naturales o compartir actividades en familia.

Por eso, se espera un incremento del movimiento en las principales rutas bonaerenses y en los accesos a destinos turísticos, especialmente desde este viernes por la tarde y durante las primeras horas del sábado.

¿Cómo seguirá el tiempo?

Viernes 14: la jornada se presentará fría, con nubosidad variable y temperaturas que se mantendrán propias del invierno. Durante la tarde podrían generarse condiciones más inestables en algunos sectores.

Sábado 15: será una jornada fresca a fría, con mayor presencia de nubosidad y posibilidad de lluvias o chaparrones aislados. Será conveniente salir preparado con abrigo y contemplar eventuales cambios en las condiciones de las rutas.

Domingo 16: las condiciones tenderían a mejorar paulatinamente en diferentes sectores, aunque continuará el ambiente frío y todavía podrían persistir algunas áreas con nubosidad. Será, en principio, una jornada más aprovechable para actividades al aire libre que el sábado.

Lunes 17: el feriado comenzará con temperaturas bajas y un panorama invernal. La evolución de la nubosidad y de la humedad determinará cuánto podrá aprovecharse la jornada para actividades al aire libre.

El pronóstico puede presentar modificaciones durante las próximas horas, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir.

Precaución para quienes viajen

Con mayor circulación vehicular durante el fin de semana largo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, respetar las velocidades máximas, mantener las luces encendidas y conducir con especial atención ante posibles bancos de niebla, lluvias o calzadas húmedas.

Así, el invierno y un tiempo poco amigable no impedirán que miles de bonaerenses aprovechen el feriado para hacer una pausa, descansar y disfrutar de cuatro días diferentes. El movimiento comenzará a sentirse desde este viernes y se mantendrá durante todo el fin de semana largo.

Para muchos, será la oportunidad perfecta para una escapada; para otros, simplemente cuatro días para bajar el ritmo y disfrutar cerca de casa.