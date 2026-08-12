El peronismo pone primera: Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron y acordaron una estrategia para 2027

El peronismo volvió a mover sus fichas de cara a las elecciones de 2027 con una reunión que reunió alrededor de una misma mesa a dirigentes que durante los últimos meses protagonizaron fuertes diferencias internas.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, participaron de un encuentro junto a gobernadores y referentes parlamentarios del espacio.

La cumbre se produjo en un momento especialmente sensible para el justicialismo: mientras comienza a acelerarse la discusión sobre las candidaturas presidenciales, el Gobierno nacional busca modificar uno de los mecanismos que podría resultar determinante para ordenar la competencia electoral del próximo año.

Qué pasó en la reunión entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner

El encuentro se realizó en el Hotel Emperador de CABA y tuvo como uno de sus principales objetivos comenzar a coordinar posiciones entre las diferentes vertientes del peronismo.

Además de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, participaron los gobernadores Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. También estuvo el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

La representación parlamentaria estuvo encabezada por Germán Martínez, jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados, y José Mayans, titular de la bancada en el Senado. Ambos dirigentes tuvieron un rol central en la convocatoria.

Más allá de la cantidad de dirigentes presentes, el dato político estuvo en volver a reunir a los principales sectores que hoy disputan el rumbo del justicialismo.

El primer acuerdo del peronismo rumbo a las elecciones 2027

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027.

La definición aparece frente a la intención del Gobierno de Javier Milei de avanzar nuevamente con la eliminación o suspensión de las elecciones primarias. Dentro del peronismo consideran que las PASO podrían resultar fundamentales para ordenar una interna en la que todavía no existe un liderazgo único ni una candidatura presidencial definida.

Para los distintos sectores reunidos, mantener las primarias permitiría presentar diferentes propuestas dentro de un mismo frente electoral y resolver las candidaturas mediante el voto, evitando que las negociaciones terminen provocando una fractura.

La discusión excede al peronismo. El Gobierno nacional analiza conseguir respaldo entre gobernadores y bloques aliados para modificar el régimen electoral antes de los próximos comicios, mientras que la oposición comienza a definir una estrategia parlamentaria para impedirlo.

Una mesa política para intentar ordenar al peronismo

La reunión dejó además otra definición importante: avanzar en la conformación de una mesa política que permita coordinar a gobernadores, autoridades partidarias y bloques legislativos.

El objetivo será generar una instancia de discusión común sobre los principales temas nacionales y, progresivamente, comenzar a ordenar la estrategia electoral para 2027.

Por el momento no quedó definida públicamente su integración definitiva ni el calendario de reuniones, pero la decisión representa un intento de institucionalizar el diálogo entre espacios que hasta ahora venían funcionando con considerable autonomía.

Durante el encuentro también aparecieron otros temas vinculados con la agenda legislativa y los reclamos provinciales, entre ellos el Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias, el impuesto a los combustibles y la situación fiscal de los distritos.

El dato político detrás del encuentro entre Kicillof y Máximo Kirchner

La cumbre tuvo especial repercusión por el reencuentro entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, protagonistas de una extensa disputa por el liderazgo y la estrategia del peronismo bonaerense.

Según reconstruyó Infobae, ambos dirigentes no compartían una reunión política desde las elecciones nacionales de octubre de 2025. Durante los meses siguientes se profundizaron las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro, encabezado por Kicillof, y La Cámpora.

El gobernador bonaerense viene fortaleciendo una construcción política propia con proyección nacional, mientras el kirchnerismo busca conservar su influencia dentro del PJ. Massa, en tanto, mantuvo canales de diálogo con las distintas partes y busca posicionarse como una tercera pata dentro de la reorganización del espacio.

Por eso, que los tres dirigentes hayan vuelto a coincidir alrededor de una misma mesa representa una señal política que va bastante más allá de la discusión puntual sobre las PASO.

Qué puede pasar ahora en el peronismo

El encuentro no significa que las diferencias internas hayan desaparecido ni que exista ya un acuerdo sobre quién deberá encabezar la fórmula presidencial en 2027.

Kicillof aparece como uno de los dirigentes con mayores aspiraciones nacionales, mientras Massa continúa interviniendo en la construcción electoral y el kirchnerismo mantiene una estructura territorial y partidaria relevante, especialmente en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la coincidencia alrededor de las PASO podría ofrecer una salida a uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el espacio: cómo contener varias candidaturas y proyectos políticos sin provocar una ruptura antes de competir contra La Libertad Avanza.

La conformación de una mesa política será ahora la primera prueba. Allí deberán verse no sólo las coincidencias frente al Gobierno nacional, sino también hasta dónde están dispuestos a ceder los distintos sectores para construir una estrategia común.

Con las elecciones presidenciales cada vez más presentes en la discusión política, el peronismo comenzó así a ensayar un esquema de convivencia rumbo a 2027. La defensa de las PASO fue el primer acuerdo. La definición de quién conducirá el espacio promete ser una discusión bastante más compleja.