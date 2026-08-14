Macabro: hallaron un ataúd junto a las vías del tren cerca de mar del plata

Un insólito y preocupante episodio generó desconcierto entre vecinos de Estación Camet, en el partido de General Pueyrredon, luego de que apareciera un objeto con la apariencia de un ataúd a pocos metros de las vías del ferrocarril.

El hallazgo se produjo durante las últimas horas en inmediaciones del cruce ferroviario de la calle Perito Moreno, en el barrio El Tejado. La escena llamó inmediatamente la atención de quienes transitaban por el sector, debido al aspecto del objeto y a su particular ubicación junto al tendido ferroviario.

Sin embargo, al acercarse para verificar qué había ocurrido, un vecino constató que no se trataba de un féretro verdadero. Según se pudo establecer, era una estructura confeccionada con cartón y telgopor, pintada de manera tal que imitaba la apariencia de un ataúd. En su interior no había ningún cuerpo ni restos humanos.

Una hipótesis que genera preocupación

Más allá de lo llamativo de la escena, el episodio despertó preocupación debido a la posibilidad de que el objeto haya sido colocado deliberadamente sobre o en las inmediaciones de las vías.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de comentarios de vecinos de la zona, una de las hipótesis sostiene que el falso ataúd habría sido arrojado con la intención de que el maquinista advirtiera un supuesto obstáculo y realizara una frenada brusca del tren durante la noche. Esta versión, no obstante, forma parte de las especulaciones surgidas entre los habitantes del sector y no ha sido confirmada oficialmente.

La situación adquiere especial relevancia por el riesgo que representa cualquier objeto colocado deliberadamente sobre las vías ferroviarias, ya que puede generar una situación peligrosa tanto para los pasajeros como para quienes trabajan en las formaciones.

El episodio causó sorpresa entre los vecinos de Estación Camet, no solo por la particular apariencia del objeto, sino también por el hecho de que alguien aparentemente haya decidido trasladarlo hasta un sector próximo al recorrido ferroviario.

Por el momento, no existen indicios de que el objeto contuviera un cuerpo, y todo apunta a que se trató de una puesta en escena realizada con materiales livianos para darle apariencia de féretro.

La aparición del falso ataúd volvió a poner el foco sobre la necesidad de preservar las condiciones de seguridad en las zonas ferroviarias y evitar cualquier acción que pueda provocar maniobras imprevistas de las formaciones.