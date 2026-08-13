Procesaron al intendente de maipú por la presunta retención de dni durante las elecciones de 2019

La Cámara Nacional Electoral ratificó el procesamiento de Matías Rappallini, actualmente en uso de licencia, y de la intendenta interina Lorena Otermín. La investigación analiza una presunta maniobra para impedir que vecinos pudieran votar en los comicios de 2019, una elección que se definió por apenas 49 votos.

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades durante las elecciones de 2019 en Maipú sumó un nuevo capítulo. La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento del intendente en uso de licencia, Matías Rappallini, y de la actual jefa comunal interina, Lorena Otermín, quienes están acusados de haber participado en una maniobra destinada a retener documentos de identidad de vecinos para impedirles ejercer su derecho al voto.

La resolución fue conocida esta semana y ratificó la decisión adoptada en primera instancia por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla. Según la investigación, Rappallini y Otermín fueron considerados coautores de los delitos vinculados con la retención indebida de documentos cívicos y la presunta inducción de electores mediante engaños para que no pudieran emitir su sufragio.

Una elección definida por apenas 49 votos

Los hechos investigados se remontan al 27 de octubre de 2019, cuando se realizaron las elecciones generales en las que Rappallini obtuvo la reelección al frente del Municipio de Maipú.

El resultado definitivo fue de 4.212 votos para Rappallini contra 4.163 para Carlos Coudannes, candidato del Frente de Todos. La diferencia fue de apenas 49 sufragios, en una elección que quedó bajo investigación judicial a partir de las denuncias realizadas por vecinos.

De acuerdo con la causa, al menos 27 personas denunciaron que sus DNI habían sido retenidos. La Justicia estableció que 19 de esos ciudadanos finalmente no pudieron votar porque no recuperaron su documentación a tiempo, aunque los investigadores consideran que la cantidad de afectados podría haber sido mayor.

Qué investiga la Justicia

Según las pruebas incorporadas al expediente, los documentos habrían sido retenidos mediante diferentes mecanismos, entre ellos presiones, engaños y ofrecimientos de dinero, alimentos, materiales de construcción, promesas de empleo o asistencia para realizar trámites.

La investigación también incorporó testimonios de los damnificados, registros de comunicaciones y otros elementos que, según los magistrados, permitieron reconstruir un circuito organizado para la captación y retención de documentos durante la jornada electoral.

La Cámara Nacional Electoral consideró que la magnitud de la maniobra investigada hacía difícil sostener que las máximas autoridades municipales desconocieran las acciones desarrolladas por personas vinculadas con la estructura de gobierno local.

Además de Rappallini y Otermín, la causa alcanza a otras 11 personas vinculadas con la gestión municipal, según la resolución difundida por la Cámara.

Embargos por $30 millones para cada uno

La Cámara también confirmó los embargos preventivos sobre los bienes de Matías Rappallini y Lorena Otermín por $30 millones para cada uno.

La medida tiene carácter cautelar y busca garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial, mientras la investigación continúa su curso. También se mantiene la prohibición de establecer contacto con víctimas y testigos de la causa.

El caso representa uno de los episodios judiciales de mayor impacto político en Maipú en los últimos años y vuelve a poner bajo la lupa aquella elección de 2019, cuyo resultado terminó definido por una diferencia mínima de votos.

Cabe aclarar que un procesamiento no equivale a una condena: la causa continúa en la Justicia y los acusados conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.