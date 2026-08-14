Becas progresar superior: abren la segunda inscripción para universitarios con pagos de hasta $35. 000

Si sos estudiante universitario o terciario y no llegaste a anotarte a principios de año, o si tu solicitud resultó rechazada en la primera etapa, hay una nueva oportunidad confirmada por el Gobierno para acceder a la asistencia económica estatal.
A través de la Resolución 485/2026 de la Secretaría de Educación, se oficializó el cronograma de la segunda convocatoria del año para todas las líneas de las Becas Progresar.
Fechas de inscripción por cada línea del programa
El trámite para postularse se realiza de forma 100% online y cuenta con diferentes ventanas de tiempo según el nivel educativo:
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- Progresar Superior y Enfermería: Abierta del 18 de agosto al 11 de septiembre.
- Progresar Obligatorio: Disponible del 10 de agosto al 4 de septiembre.
- Progresar Trabajo: Mantiene la convocatoria abierta hasta el 27 de noviembre.
Montos de cobro y esquema de retención mensual
El haber de referencia se fijó en $35.000 mensuales, aunque la forma de cobro varía según el avance académico y la modalidad:
- Estudiantes avanzados y Enfermería: Perciben los $35.000 completos cada mes.
- Ingresantes y primer año: Cobran $28.000 mensuales y se les retiene $7.000, que se abonan acumulados tras certificar la regularidad.
Quienes resulten adjudicados en este nuevo período de inscripción recibirán un total de seis cuotas durante lo que resta de 2026.
Requisitos de edad y límite de ingresos familiares
Para la línea universitaria y terciaria de gestión estatal, los postulantes deben ser argentinos o contar con 5 años de residencia legal.
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En cuanto a los límites de edad, se exigen entre 17 y 24 años para ingresantes, hasta 30 años para avanzados y sin tope de edad para Enfermería.
El requisito económico establece que los ingresos de la familia no pueden superar la suma de 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Pasos para hacer la inscripción online sin ir a ANSES
La gestión no requiere acudir presencialmente a ninguna oficina de ANSES y se completa a través de la plataforma web o la app Mi Argentina:
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- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para actualizar datos personales.
- Seleccionar la solapa de Progresar Superior o Enfermería en el sitio oficial.
- Completar los formularios socioeconómicos, académicos y cargar un CBU o billetera virtual propia para la acreditación.
Quienes ya iniciaron el trámite en la primera convocatoria y aún figura “en evaluación”, no deben volver a anotarse ya que su postulación sigue en revisión.