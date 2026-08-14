El gobierno suspendió el cese de los vouchers educativos por cuotas escolares impagas durante todo 2026

Si recibís la asistencia de los Vouchers Educativos para pagar el colegio privado de tus hijos, el Gobierno nacional oficializó un cambio decisivo en las reglas de permanencia del programa que evita la pérdida inmediata de este haber mensual.

A través de la Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación, se determinó congelar las sanciones vigentes ante el atraso en las cuotas escolares para garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos durante todo el ciclo lectivo 2026.

Suspensión de sanciones por falta de pago en las cuotas

La nueva normativa dejó sin efecto de manera temporal la aplicación del artículo 14 y del inciso e) del artículo 21 del Reglamento General.

Hasta este momento, las escuelas tenían la obligación de informar los morosos: adeudar 2 cuotas consecutivas provocaba la suspensión del subsidio y acumular 3 cuotas impagas derivaba en el cese definitivo.

Con este ajuste, durante todo 2026 ninguna familia perderá la asistencia económica estatal ni sufrirá retenciones del haber por registrar demoras en las mensualidades del colegio.

Requisitos de permanencia que continúan vigentes

A pesar de haber dado de baja la sanción por morosidad, el Ministerio de Capital Humano remarcó que el resto de las condiciones exigidas por el programa siguen plenamente activas:

Se mantendrá el control de alumno regular certificado por las instituciones educativas.

certificado por las instituciones educativas. Prevalecerá el límite de ingresos familiares de hasta 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

. Las escuelas deben ser de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal.

Calendario y vía de cobro mediante ANSES

Los montos aprobados tras la inscripción de abril continuarán acreditándose de forma mensual hasta el mes de diciembre inclusive.

El pago se efectúa directamente en la cuenta bancaria o CBU vinculada a la billetera virtual informada por el titular en la plataforma oficial del beneficio.

El impacto en los colegios privados y las trayectorias escolares

La Secretaría de Educación fundamentó la medida en la necesidad de resguardar el ciclo lectivo en marcha para que las contingencias económicas de los hogares no interrumpan la escolaridad de los menores.

Aunque la deuda con los establecimientos educativos no queda condonada y deberá regularizarse entre los privados, los beneficiarios mantendrán la ayuda del 50% de la cuota de jornada simple sin peligro de baja.