Jueves gris, frío y con probables lluvias: así estará el tiempo en la provincia de buenos aires

La provincia de Buenos Aires transita este jueves 13 de agosto bajo un escenario meteorológico marcado por temperaturas bajas, abundante nubosidad y condiciones de inestabilidad en distintos sectores, mientras el pronóstico anticipa una mejora gradual hacia el fin de semana, aunque con algunas diferencias según la región.

De acuerdo con los pronósticos disponibles y la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves se presenta con cielo mayormente nublado a cubierto en buena parte del territorio bonaerense pudiendo registrarse lluvias débiles, lloviznas o chaparrones aislados, especialmente durante algunos períodos del día.

El ambiente continuará frío y húmedo, con temperaturas que se mantendrán bajas, particularmente durante las primeras horas. En el centro bonaerense, por ejemplo, los registros previstos se ubican alrededor de los 3°C de mínima y 14°C de máxima, mientras que hacia el sur las máximas rondarán los 15°C.

Viernes: continúa la nubosidad, pero comienza una recuperación

Para este viernes 14 de agosto, se espera una jornada todavía fresca y con abundante nubosidad, aunque con una tendencia hacia una paulatina recuperación de las temperaturas.

En sectores del centro y sur provincial podrían persistir algunas precipitaciones débiles o lloviznas, mientras que en otras áreas las condiciones tenderían a mejorar progresivamente.

Los valores térmicos comenzarían a moderarse. En Tandil, por ejemplo, se prevén registros cercanos a 4°C de mínima y 15°C de máxima, mientras que en Bahía Blanca las temperaturas podrían ubicarse alrededor de 6°C y 15°C.

Sábado: temperaturas en ascenso y mejor tiempo

El panorama comienza a ser más favorable durante el sábado 15 de agosto.

La tendencia indica una disminución de la inestabilidad y un ascenso moderado de las temperaturas, aunque todavía se mantendrá un ambiente fresco, especialmente durante la mañana.

En el centro bonaerense podrían registrarse mínimas cercanas a los 5°C y máximas de alrededor de 15°C, mientras que en el sur los valores también se mantendrían dentro de parámetros invernales.

En la costa atlántica, en cambio, las condiciones podrían continuar más húmedas y con mayor presencia de nubosidad, por lo que no se descartan algunas precipitaciones aisladas.

Un fin de semana que comienza a mejorar

El panorama general para los próximos días muestra una mejora gradual, con temperaturas que lentamente comenzarán a recuperarse después de las jornadas frías e inestables.

El jueves será el día más gris e inestable; el viernes marcará una transición y el sábado presentará mejores condiciones en buena parte de la Provincia, aunque no se espera todavía un cambio brusco hacia temperaturas primaverales.

El SMN mantiene disponibles sus actualizaciones de pronóstico y alertas meteorológicas, por lo que las condiciones deberán seguirse especialmente en las zonas donde puedan persistir lluvias o vientos.