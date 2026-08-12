Kicillof llegó a san miguel del monte, inauguró obras y cuestionó al gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles San Miguel del Monte, donde encabezó la inauguración formal de la nueva Casa de la Provincia y recorrió importantes obras vinculadas con el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de desagües cloacales.

Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por el intendente local, José Castro; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

La nueva Casa de la Provincia demandó una inversión de $2.640 millones y permitirá concentrar en un mismo edificio distintos servicios y dependencias provinciales. Allí funcionarán oficinas de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS), además de delegaciones de los ministerios de Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, Mujeres y Diversidad, y áreas vinculadas con Educación y Cultura.

El edificio también cuenta con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios, con el objetivo de facilitar y agilizar los trámites para los vecinos de Monte.

Obras de agua y cloacas

Como parte de su recorrida por el distrito, Kicillof visitó la nueva planta potabilizadora, una obra destinada a garantizar el acceso a agua potable libre de arsénico para más de 15.000 vecinos.

También recorrió la planta de tratamiento de desagües cloacales, donde se realizaron trabajos de rehabilitación y puesta en valor destinados a incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales.

Ambos proyectos de infraestructura requirieron una inversión conjunta de $14.088 millones.

Durante el acto, Kicillof defendió el rol del Estado en la ejecución de obras de infraestructura y sostuvo que en la Provincia los recursos se destinan a proyectos que, según afirmó, “le cambian la vida a la gente”.

El gobernador también cuestionó las políticas del Gobierno nacional y afirmó que la administración bonaerense continuará trabajando en áreas como infraestructura, educación, salud, ciencia y empleo.

Convenio y entrega de netbooks

En el marco de la visita, y con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se firmó un convenio correspondiente a la línea de Préstamos a Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, destinado a financiar mejoras de infraestructura, servicios públicos y el fortalecimiento del sistema sanitario en Monte.

Además, fueron entregadas 53 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de cuatro establecimientos educativos del distrito.

Por su parte, el intendente José Castro destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia y remarcó la importancia de las inversiones para una comunidad que, según señaló, cuenta con recursos municipales limitados.

La agenda de Kicillof en San Miguel del Monte incluyó además una recorrida por Petroquímica Argentina SA, empresa dedicada a la producción y comercialización de aditivos e ingredientes para la industria alimenticia, que proyecta construir una nueva planta para ampliar su capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo.