Anses confirmó el incremento de septiembre para jubilaciones, pensiones y auh: montos con aumento y bono

Si cobrás una jubilación, pensión o asignación de la ANSES, el último dato de inflación publicado por el INDEC ya determinó el porcentaje exacto en el que se actualizarán tus haberes durante el mes de septiembre.

El ajuste se aplicará de forma automática siguiendo la fórmula de movilidad mensual y alcanzará tanto a los ingresos previsionales como a las asignaciones familiares de todo el país.

Porcentaje de aumento y la fórmula aplicada para septiembre

La actualización de septiembre se basará en la inflación de julio de 2026, la cual registró una variación del 2,1% mensual.

En cumplimiento con el Decreto 274/2024, las prestaciones de la ANSES se ajustan mes a mes tomando como referencia directa el IPC de dos meses atrás.

De este modo, la cifra de julio se convierte en el piso de recomposición sobre el que se calculan los sueldos y beneficios para el noveno mes del año.

Jubilaciones y pensiones: los nuevos montos con aumento y bono

Con la suba incorporada y la continuidad del refuerzo previsional, las escalas de cobro para jubilados y pensionados quedan conformadas de la siguiente manera:

Jubilación mínima: haber base de $428.591,11 (alcanza los $498.591,11 con la inclusión del bono).

haber base de (alcanza los con la inclusión del bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,88 de haber (llega a $414.349,88 sumando el bono).

de haber (llega a sumando el bono). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $300.015,36 de base ( $371.492,36 con bono).

de base ( con bono). Pensión Madre de 7 Hijos: $428.591,11 de haber ($500.068,11 percibiendo el bono completo).

Cuánto cobran la AUH y las asignaciones familiares en septiembre

Las asignaciones que paga el organismo previsional también se actualizan en el mismo porcentaje del 2,1%.

Los valores oficiales confirmados para el cobro por hijo son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.011,11

AUH con Discapacidad: $501.473,96

La evolución del IPC y la proyección económica

El resultado de julio (2,1%) quebró la racha a la baja registrada en los tres meses previos y acumuló una variación del 19,3% en los primeros siete meses del año.

Los rubros que mostraron mayores incrementos fueron los productos estacionales con un 4,5% y los servicios regulados con un 2,1%.

Para los meses venideros, las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipan subas del 1,8% tanto para agosto como para septiembre.