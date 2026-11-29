Para muchas familias, organizar las vacaciones también significa preparar el viaje del perro. Su cama, la comida y los juguetes suelen formar parte del equipaje, pero hay una decisión que puede ser mucho más importante que cualquiera de esos accesorios: el lugar donde se ubicará durante el recorrido.

Es frecuente ver mascotas que viajan en brazos de un acompañante, asoman la cabeza por la ventanilla o se trasladan libremente entre los asientos. Aunque puedan parecer escenas inofensivas, esas situaciones pueden afectar la seguridad de los ocupantes y del propio animal.

Antes de tomar una ruta bonaerense hacia la Costa o las sierras, vale la pena conocer las recomendaciones oficiales y distinguirlas de las sanciones que pueden aplicarse según cada jurisdicción.

Dónde debe viajar un perro dentro del automóvil

La información oficial sobre viajes con mascotas recomienda trasladar a los animales sujetos en la parte trasera del vehículo. En Buenos Aires, los materiales de formación vial provinciales también orientan hacia el uso de un arnés o sistema de retención adecuado, en lugar de llevarlos en el asiento delantero.

La Ley Nacional de Tránsito exige además que el conductor pueda conservar el control efectivo del automóvil. Si una mascota se desplaza hacia su asiento, lo distrae o interfiere con sus movimientos, la conducta puede quedar comprendida en las obligaciones generales de seguridad.

La aplicación de una multa depende de la normativa vigente y de lo que se constate en cada control. No existe un único importe nacional que corresponda automáticamente a cualquier situación de traslado de mascotas.

Arnés o transportadora: qué alternativa elegir

La elección depende del tamaño del animal, las características del vehículo y el sistema de sujeción disponible. Para un perro de tamaño mediano o grande, un arnés específicamente diseñado para viajes y compatible con los puntos de anclaje del auto puede limitar sus movimientos sin sujetarlo únicamente del cuello.

Para animales pequeños puede utilizarse una transportadora apropiada, correctamente asegurada para evitar que se desplace. Dejarla suelta sobre un asiento no ofrece la misma protección.

El animal no debe viajar en el regazo del conductor ni con acceso libre a los pedales. Tampoco es recomendable que saque la cabeza por la ventanilla: además del riesgo de lesiones, puede quedar expuesto a objetos, partículas y corrientes de aire.

Qué preparar si vas a viajar varias horas

Agua disponible y pausas en lugares seguros.

Correa y elementos de identificación antes de abrir las puertas.

Un sistema de retención adaptado al peso del animal.

Información sobre alojamiento y sectores de playa que admiten mascotas.

Si tu perro se marea, tiene problemas de salud o nunca viajó distancias largas, consultá al veterinario antes de salir. No lo dejes dentro de un vehículo estacionado, incluso si las ventanillas están entreabiertas: la temperatura puede subir rápidamente.

Para revisar las reglas generales de circulación, podés acceder al portal de Seguridad Vial de la Provincia y consultar las ordenanzas del destino.