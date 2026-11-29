A una semana de su realización, la ciudad bonaerense de Pila comienza a palpitar una nueva edición de una de sus celebraciones populares más representativas, que reunirá gastronomía, música y tradición criolla.

El próximo domingo 6 de diciembre de 2026 se desarrollará la 5ª Fiesta Regional del Cordero al Asador Pilero, en el marco de los festejos por el 187º aniversario del distrito.

La celebración tendrá lugar a partir del mediodía en la Plaza General San Martín, con una propuesta destinada a vecinos y visitantes de toda la región.

Organizada por la Municipalidad de Pila, la jornada incluirá el tradicional concurso de asadores, un desfile criollo y espectáculos musicales. Municipalidad de Pila+1

Más de $1.300.000 en premios

Uno de los principales atractivos será el Concurso del Mejor Cordero al Asador, en el que los participantes podrán demostrar sus habilidades culinarias y sus conocimientos sobre una de las costumbres gastronómicas más arraigadas del campo argentino.

El certamen distribuirá $1.370.000 en premios, de acuerdo con el siguiente detalle:

Distinción Premio 🥇 Primer puesto $500.000 🥈 Segundo puesto $400.000 🥉 Tercer puesto $350.000 🏅 Mención especial $120.000 Total $1.370.000

Desfile criollo y espectáculos musicales

La programación también contempla la realización de un desfile criollo, para el cual fueron convocados centros tradicionalistas, agrupaciones gauchas y jinetes de diferentes localidades.

Los interesados en participar del concurso gastronómico o del desfile podrán inscribirse en la Casa de Cultura de Pila o comunicarse telefónicamente al 2241 408641