A una semana de su realización, la ciudad bonaerense de Pila comienza a palpitar una nueva edición de una de sus celebraciones populares más representativas, que reunirá gastronomía, música y tradición criolla.
El próximo domingo 6 de diciembre de 2026 se desarrollará la 5ª Fiesta Regional del Cordero al Asador Pilero, en el marco de los festejos por el 187º aniversario del distrito.
La celebración tendrá lugar a partir del mediodía en la Plaza General San Martín, con una propuesta destinada a vecinos y visitantes de toda la región.
Organizada por la Municipalidad de Pila, la jornada incluirá el tradicional concurso de asadores, un desfile criollo y espectáculos musicales. Municipalidad de Pila+1
Más de $1.300.000 en premios
Uno de los principales atractivos será el Concurso del Mejor Cordero al Asador, en el que los participantes podrán demostrar sus habilidades culinarias y sus conocimientos sobre una de las costumbres gastronómicas más arraigadas del campo argentino.
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El certamen distribuirá $1.370.000 en premios, de acuerdo con el siguiente detalle:
|Distinción
|Premio
|🥇 Primer puesto
|$500.000
|🥈 Segundo puesto
|$400.000
|🥉 Tercer puesto
|$350.000
|🏅 Mención especial
|$120.000
|Total
|$1.370.000
Desfile criollo y espectáculos musicales
La programación también contempla la realización de un desfile criollo, para el cual fueron convocados centros tradicionalistas, agrupaciones gauchas y jinetes de diferentes localidades.
Los interesados en participar del concurso gastronómico o del desfile podrán inscribirse en la Casa de Cultura de Pila o comunicarse telefónicamente al 2241 408641