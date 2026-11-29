El último domingo de noviembre tendrá un contraste marcado en la provincia de Buenos Aires. Mientras en distintas localidades se mantiene el calor, un nuevo aviso meteorológico advierte sobre el desarrollo de tormentas en el sudoeste y sur del territorio bonaerense.

La situación no es idéntica a la del sábado: el área bajo advertencia se concentra en otros sectores y los fenómenos podrían presentar intensidad considerable en períodos breves. Para quienes planean regresar de una escapada, circular por rutas o realizar actividades al aire libre, conviene revisar el pronóstico antes de salir.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para este domingo 29 de noviembre, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes durante la segunda mitad de la jornada.

Desde qué hora rige la alerta por tormentas

La advertencia para las zonas bonaerenses alcanzadas comprende desde las 15 del domingo hasta las 2:59 del lunes 30 de noviembre, según la información meteorológica difundida durante la jornada. Dentro de ese período, las tormentas pueden desarrollarse de manera aislada, sin afectar simultáneamente a todas las localidades.

El sistema oficial de alertas del SMN anticipa chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Los acumulados previstos para el nuevo aviso son de 20 a 40 milímetros, con registros localmente superiores.

Esto no significa que en cada ciudad vaya a caer esa cantidad de lluvia ni que todas registren granizo. Son condiciones posibles dentro de la región advertida, cuya evolución debe seguirse mediante los partes oficiales.

Qué zonas de la Provincia están bajo alerta

El aviso se concentra especialmente en sectores próximos a La Pampa y Río Negro, además de la costa del sudoeste bonaerense. Entre las áreas informadas figuran:

Monte Hermoso y sectores costeros de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Patagones.

Norte de Bahía Blanca y oeste de Villarino y Patagones.

Puan y zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

La distinción entre zonas costeras, bajas y serranas es importante porque el aviso no necesariamente comprende la totalidad de cada partido. La distribución tampoco debe confundirse con la alerta del sábado, que alcanzaba una franja diferente del territorio provincial.

Qué significa una alerta amarilla y cómo prepararse

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos que pueden generar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En este caso, la combinación de lluvias intensas, viento y actividad eléctrica requiere especial precaución en áreas rurales, rutas y espacios abiertos.

Antes de que llegue la tormenta, asegurá macetas, reposeras y otros objetos que puedan desplazarse con las ráfagas. Evitá dejar residuos que obstruyan los desagües. Si estás en una playa o realizando una actividad deportiva al aire libre, buscá un refugio cerrado cuando se escuchen truenos.

Si circulás en auto, reducí la velocidad cuando disminuya la visibilidad, aumentá la distancia respecto del vehículo de adelante y evitá ingresar a calles anegadas. Si las condiciones impiden continuar de manera segura, detenete en un lugar habilitado y alejado de árboles o cables.

Para conocer la evolución del aviso y las eventuales actualizaciones, consultá el mapa oficial del SMN. Los horarios y las áreas pueden modificarse a medida que avance el sistema de tormentas.

El panorama de este domingo se suma al cambio de tiempo previsto hacia el comienzo de diciembre, aunque el descenso de las temperaturas no llegará al mismo tiempo a todos los distritos.