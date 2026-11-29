Una tarde de playa, un viaje a la pileta o una salida rápida al supermercado pueden terminar con el conductor sentado frente al volante con el mismo calzado que utilizó durante todo el día. Las ojotas son habituales durante las vacaciones, pero su uso al manejar suele despertar dudas y discusiones.

En las rutas hacia la Costa Atlántica, donde aumenta la circulación de turistas durante el verano, la pregunta vuelve a plantearse: ¿existe una multa por conducir con ese tipo de calzado o se trata solamente de una recomendación de seguridad?

La respuesta requiere distinguir entre lo que establece expresamente la normativa y las obligaciones que cualquier persona debe cumplir cuando conduce un vehículo.

Qué dice la ley sobre manejar en ojotas en Buenos Aires

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 no contiene una prohibición específica de conducir un automóvil usando ojotas o sandalias. Tampoco surge una prohibición particular de ese calzado en el Código de Tránsito bonaerense consultado.

Sin embargo, el artículo 39 exige que quien maneja conserve el control del vehículo, actúe con precaución y verifique las condiciones de seguridad necesarias para circular. Si el calzado impide controlar los pedales, la situación puede ser relevante al determinar una conducta imprudente.

No corresponde afirmar que llevar ojotas implique automáticamente una multa de determinado importe en toda la Provincia. Una eventual infracción debe estar fundada en la normativa que resulte aplicable y en la conducta efectivamente constatada.

Por qué el calzado puede convertirse en un problema

El riesgo no depende únicamente de que el calzado sea abierto o cerrado. Una suela que se desliza, un zapato demasiado grande o un elemento que queda suelto debajo de los pedales puede afectar una maniobra en un momento decisivo.

Las ojotas, en particular, pueden desprenderse del pie al cambiar de pedal. En una frenada inesperada, ese movimiento es un inconveniente que conviene evitar. El mismo criterio se aplica a los tacos altos y a cualquier calzado que limite la sensibilidad o movilidad del pie.

Qué pasa si viajás a otra provincia

Las reglas no son necesariamente iguales en todo el país. Mendoza, por ejemplo, cuenta con una exigencia expresa de utilizar un calzado adecuado para controlar los pedales, incluida en la reglamentación de su Ley 9024. Por eso es importante revisar la normativa del destino cuando el recorrido atraviesa distintas jurisdicciones.

En Buenos Aires, las disposiciones provinciales y nacionales se pueden consultar en el portal de Seguridad Vial bonaerense.

Cómo evitar problemas antes de salir a la ruta

La opción más sencilla es llevar un par de zapatillas de suela flexible, que queden bien ajustadas, y cambiarte antes de poner el vehículo en marcha. Guardá las ojotas en el baúl o en un lugar donde no puedan desplazarse hacia la pedalera. No intentes cambiarte de calzado mientras conducís.

También conviene revisar que la alfombra del conductor esté correctamente fijada y no interfiera con los pedales. Si detectás cualquier elemento que limite su recorrido, corregilo con el vehículo detenido en un lugar seguro.