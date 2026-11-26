La provincia de Buenos Aires se prepara para afrontar uno de los períodos más calurosos de lo que va de la primavera, con temperaturas que comenzarán a elevarse considerablemente durante las próximas horas y alcanzarán sus valores más elevados durante el último fin de semana de noviembre.

A pocas semanas del inicio oficial del verano, los pronósticos meteorológicos anticipan jornadas con características plenamente estivales, con máximas que podrían alcanzar e incluso superar los 35 grados en distintos sectores del territorio bonaerense.

Cuándo llegará el calor más intenso

El ascenso de las temperaturas comenzará a sentirse con mayor intensidad este viernes 27 de noviembre, como consecuencia del ingreso de aire cálido impulsado por los vientos del sector norte.

Sin embargo, entre el sábado 28 y el lunes 30 de noviembre se registraría el período de mayor intensidad térmica, con temperaturas que podrían ubicarse entre los 34 y 37 grados en algunos sectores.

En la Costa Atlántica bonaerense, las marcas térmicas podrían oscilar entre los 30 y 34 grados, aunque la influencia marítima moderaría parcialmente el calor. Meteored Argentina+2

El calor también se hará sentir durante las noches

Otra de las características de este episodio será el incremento de las temperaturas mínimas, lo que podría generar noches particularmente cálidas y reducir el alivio térmico durante las primeras horas de la mañana.

Si bien se esperan temperaturas muy elevadas, todavía no corresponde confirmar una ola de calor generalizada, dado que para ello deben superarse determinados umbrales térmicos durante al menos tres jornadas consecutivas.

Podrían regresar las tormentas

Los modelos meteorológicos también advierten sobre la posibilidad de que se desarrollen lluvias y tormentas entre el domingo y el lunes, principalmente en sectores del sur bonaerense.

La evolución de estas condiciones deberá ser monitoreada durante las próximas horas, ante la eventual emisión de alertas meteorológicas.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Frente al escenario previsto, se recomienda:

Beber abundante agua, incluso sin tener sed.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.

Utilizar ropa liviana y de colores claros.

Evitar realizar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.

Extremar los cuidados con adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Garantizar agua fresca y espacios con sombra para las mascotas.

Noviembre se despedirá con temperaturas propias del pleno verano, en un escenario que obligará a tomar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico meteorológico.