Una semana con de todo en la Provincia: calor, sol, lluvias y tormentas

La provincia de Buenos Aires comienza este lunes 16 de noviembre una nueva semana marcada por temperaturas primaverales, períodos de inestabilidad y el regreso de las tormentas, aunque también habrá jornadas con buenas condiciones meteorológicas.

El pronóstico anticipa máximas que oscilarán generalmente entre los 23 y 28 grados, con cambios en la nubosidad y posibilidades de precipitaciones en diferentes sectores del territorio bonaerense.

Lunes 16: calor y alerta por tormentas

La semana comienza con temperaturas agradables a cálidas, abundante nubosidad y un progresivo aumento de la inestabilidad.

Durante la tarde y la noche podrían desarrollarse lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, especialmente en sectores del interior provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia, donde podrían registrarse precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

En las zonas alcanzadas por la advertencia, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con valores superiores de manera localizada.

Martes 17: mejoramiento progresivo

El martes comenzará con condiciones todavía inestables en algunos sectores, donde podrían persistir lluvias o chaparrones durante las primeras horas.

Sin embargo, el tiempo tenderá a mejorar progresivamente, con disminución de la nubosidad y aparición del sol.

Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 28 grados, ofreciendo una tarde cálida en buena parte de la Provincia.

Miércoles 18: una de las mejores jornadas

Para el miércoles se anticipan condiciones meteorológicas más estables, con cielo mayormente despejado o parcialmente nublado.

Las temperaturas serán agradables, con máximas cercanas a los 25 grados y mínimas que podrían descender hasta los 11 o 14 grados en sectores del interior.

Será una de las jornadas más favorables de la semana para desarrollar actividades al aire libre.

Jueves 19: aumenta nuevamente la inestabilidad

El jueves comenzará con buenas condiciones generales, presencia de sol y temperaturas máximas próximas a los 27 grados.

No obstante, durante la tarde aumentará la nubosidad y hacia la noche podrían producirse nuevos chaparrones y tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitaciones será mayor en algunos sectores del interior bonaerense.

Viernes 20: lluvias aisladas y posterior mejoramiento

El viernes podría comenzar con precipitaciones aisladas en determinadas regiones, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Posteriormente, las condiciones tenderán a estabilizarse, con períodos soleados y temperaturas agradables.

Las máximas se ubicarían alrededor de los 26 a 27 grados, acompañadas por un ambiente típicamente primaveral.

Sábado 21: buen tiempo para comenzar el fin de semana

El sábado se perfila como una jornada mayormente favorable, con presencia del sol, nubosidad variable y temperaturas cálidas.

Las máximas podrían alcanzar los 27 grados en distintos sectores provinciales.

Sin embargo, hacia las últimas horas del día podría incrementarse nuevamente la inestabilidad, por lo que no se descartan chaparrones aislados.

Domingo 22: podrían regresar las lluvias

El pronóstico preliminar para el domingo muestra una mayor posibilidad de precipitaciones en sectores del territorio bonaerense.

Se esperan períodos de abundante nubosidad, chaparrones y temperaturas algo más moderadas, con máximas cercanas a los 23 grados en algunas regiones.

De todas maneras, debido a la distancia temporal, este escenario deberá confirmarse con las próximas actualizaciones.

Una semana con cambios frecuentes

El panorama meteorológico para los próximos siete días muestra una alternancia entre jornadas soleadas y episodios de inestabilidad, una situación habitual durante la primavera.

Los momentos que merecen mayor atención serán la tarde y noche de este lunes, el jueves por la noche y la posible inestabilidad del próximo domingo.

Las condiciones no serán idénticas en toda la provincia de Buenos Aires, ya que las precipitaciones y temperaturas podrán variar considerablemente entre las diferentes regiones.

Por eso, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante la posibilidad de nuevas alertas por tormentas fuertes.

La buena noticia es que, pese a los períodos de lluvia, la semana también ofrecerá varias jornadas agradables para disfrutar de actividades al aire libre