Vaca Muerta o Malvinas: la disyuntiva que el Gobierno planteó a las petroleras

Una modificación regulatoria convirtió a Vaca Muerta en una pieza central de la estrategia argentina frente a la explotación petrolera en torno de las Islas Malvinas. El objetivo oficial es elevar el costo para las compañías que participen en proyectos sin autorización nacional y obligarlas a evaluar qué mercado priorizan.

La decisión llega mientras el desarrollo no convencional sigue generando inversiones y nuevas búsquedas laborales vinculadas con Vaca Muerta. Al mismo tiempo, el precio internacional del crudo vuelve a tener impacto sobre el valor de los combustibles en Argentina, lo que refuerza el peso económico y estratégico del sector energético.

Qué cambió con el nuevo régimen de sanciones

El Decreto 868/2026 estableció un procedimiento administrativo más rápido para aplicar la Ley 26.659, la norma que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. También colocó a la Cancillería como autoridad de aplicación del régimen.

La ley ya prohíbe que personas o empresas desarrollen, financien, asesoren o presten servicios a actividades hidrocarburíferas sin la habilitación de la autoridad argentina. El cambio apunta a acortar los tiempos de investigación y sanción, además de ampliar el control sobre sociedades relacionadas, proveedores y participantes indirectos.

Entre las consecuencias contempladas figuran inhabilitaciones para operar en el país, restricciones para contratar con el Estado y la eventual pérdida de concesiones. La duración y el alcance dependen del procedimiento y de la conducta atribuida a cada compañía.

La disputa por la soberanía incluye los recursos naturales existentes en los espacios marítimos circundantes.

Por qué Vaca Muerta cambia la capacidad de presión

Durante años, las sanciones argentinas podían ser consideradas un costo asumible por empresas sin negocios importantes en el país. El crecimiento de Vaca Muerta modificó esa ecuación. La formación neuquina se convirtió en uno de los polos de inversión energética más relevantes fuera de América del Norte y requiere servicios de perforación, tecnología, transporte e infraestructura.

La producción del área supera actualmente los 600.000 barriles diarios y las proyecciones sectoriales plantean un crecimiento fuerte durante los próximos años. Esa escala transforma el acceso al mercado argentino en un activo que muchas compañías globales no querrán poner en riesgo.

La disyuntiva que busca instalar el Gobierno es concreta: participar en operaciones autorizadas en Vaca Muerta o exponerse a quedar fuera de esos negocios por intervenir en proyectos alrededor de Malvinas sin aval argentino. No implica que todas las empresas deban decidir de inmediato, pero sí aumenta el riesgo legal y comercial de trabajar en ambos frentes.

Qué es el proyecto Sea Lion y por qué está en el centro del conflicto

Sea Lion es un yacimiento localizado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El emprendimiento está impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration bajo licencias otorgadas por la administración británica de las islas, que Argentina no reconoce como autoridad legítima para conceder derechos sobre esos recursos.

El plan prevé comenzar la producción en 2028 con una primera etapa de alrededor de 55.000 barriles diarios. Si avanza, sería el primer desarrollo petrolero de gran escala en las aguas circundantes al archipiélago y abriría una nueva dimensión económica en una disputa que lleva décadas.

La posición argentina sostiene que cualquier exploración o explotación en esa zona necesita autorización nacional. El Reino Unido administra las islas y rechaza ese planteo. Naciones Unidas, por su parte, reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y ha convocado reiteradamente a negociar.

Qué puede ocurrir ahora con las empresas involucradas

El Gobierno informó la apertura de procesos contra decenas de personas y sociedades vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. Cada expediente deberá identificar responsabilidades, permitir descargos y concluir con una decisión administrativa que podrá ser discutida judicialmente.

Además, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto para reforzar la respuesta frente a operaciones consideradas no autorizadas. Hasta que esa iniciativa avance, la Ley 26.659 y el procedimiento del Decreto 868/2026 constituyen las herramientas centrales.

Las compañías deberán revisar no solo su participación directa, sino también contratos de servicios, financiamiento, logística y vínculos societarios. En un mercado global altamente concentrado, la disponibilidad de proveedores especializados puede definir los costos y los plazos de una operación offshore.

La clave económica detrás de la medida

La estrategia no se apoya únicamente en sanciones. También utiliza el atractivo de Vaca Muerta como incentivo para que las empresas se mantengan al margen del proyecto Sea Lion. Esa combinación de restricción y oportunidad es lo que le da al planteo una fuerza diferente respecto de años anteriores.

El resultado dependerá de las decisiones corporativas, de la evolución judicial y de la respuesta diplomática británica. Pero el mensaje ya quedó establecido: para operar en el principal desarrollo energético argentino, las petroleras deberán demostrar que no participan en actividades que el país considera contrarias a sus derechos soberanos.