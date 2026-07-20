Ypf busca empleados y jóvenes profesionales: cuáles son los puestos vacantes y cómo postularse

Si querés insertarte en la industria del petróleo y el gas o dar el salto profesional en tu carrera, la respuesta está en la nueva convocatoria abierta de la compañía.

En pleno récord de producción en Vaca Muerta, la empresa mantiene búsquedas activas tanto para perfiles experimentados como para jóvenes universitarios y profesionales.

Búsquedas laborales activas para profesionales y técnicos

La convocatoria incluye puestos operativos, de ingeniería y de gestión corporativa distribuidos en distintos puntos operativos:

Ciudad de Buenos Aires (Sede Corporativa y Centro Técnico): Puestos como Jefe de Operaciones de Perforación, Ingenieros de Ejecución y Proyectos, Coordinadores de Logística, Compradores, Gerente Sr. de Asuntos Regulatorios y Gestores Tiendas.

Puestos como Jefe de Operaciones de Perforación, Ingenieros de Ejecución y Proyectos, Coordinadores de Logística, Compradores, Gerente Sr. de Asuntos Regulatorios y Gestores Tiendas. Neuquén (Centro Operativo Vaca Muerta): Vacantes para Ingeniero de Producción Real Time, Ingeniero de Procesos, Supervisor de Mantenimiento, Supervisor de Plantas GLP/Gas, Supervisor de Logística Operativa y Comprador.

Vacantes para Ingeniero de Producción Real Time, Ingeniero de Procesos, Supervisor de Mantenimiento, Supervisor de Plantas GLP/Gas, Supervisor de Logística Operativa y Comprador. Mendoza: Búsqueda abierta para Supervisor de Mantenimiento.

Búsqueda abierta para Supervisor de Mantenimiento. Córdoba: Puestos para Analista de Supervisión y Control de Producción, y Analista de Soporte Comercial.

Programas de formación para estudiantes y graduados

Para quienes estén comenzando su recorrido profesional, la empresa dispone de cuatro puertas de acceso específicas:

Programa de Pasantías: Dirigido a estudiantes universitarios avanzados. Ofrece 20 horas semanales durante un año con acompañamiento de tutores directos.

Dirigido a estudiantes universitarios avanzados. Ofrece con acompañamiento de tutores directos. Jóvenes en Ingenierías: Orientado a graduados recientes (hasta 3 años de experiencia) de especialidades Mecánica, Electrónica, Química, Petróleo, Civil y afines.

Orientado a graduados recientes (hasta 3 años de experiencia) de especialidades Mecánica, Electrónica, Química, Petróleo, Civil y afines. Jóvenes en Tecnología (JET): Enfocado en la aceleración digital, optimización en tiempo real, inteligencia artificial y manejo de datos en plantas y yacimientos.

Enfocado en la aceleración digital, optimización en tiempo real, inteligencia artificial y manejo de datos en plantas y yacimientos. Jóvenes Profesionales (JP): Para egresados de carreras STEM y Ciencias Económicas. Con una duración de 9 meses y contratación efectiva desde el primer día, incluye rotación por diversas áreas del negocio.

Récord de producción y proyecciones operativas

El fuerte impulso en la incorporación de personal responde a la expansión continua en la extracción de hidrocarburos no convencionales.

Durante el año 2025, la producción promedio alcanzó los 165.000 barriles diarios —con picos superiores a los 200.000 barriles—, lo que representó un incremento del 35 %.

Para fines de 2026, las proyecciones operativas apuntan a lograr una tasa de salida de 250.000 barriles diarios, consolidando el crecimiento en el desarrollo no convencional.

Infraestructura y capacidad de exportación

A la par de la extracción, se ejecutan proyectos estratégicos como la ampliación del sistema de oleoductos Oldelval y el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Estas obras permitirán alcanzar una capacidad de transporte superior al 1 millón de barriles diarios para la segunda mitad de la década.

Con esta infraestructura, se prevé generar exportaciones de crudo que superarán los 15.000 millones de dólares anuales.

Para conocer todos los requisitos, postularte a las vacantes operativas o inscribirte en las convocatorias vigentes, podés ingresar directamente al portal oficial de Trabajar en YPF.