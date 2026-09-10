Sirenazo nacional: bomberos voluntarios hicieron oír su reclamo por los subsidios adeudados

Este jueves 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, numerosos cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires hicieron sonar sus sirenas durante un minuto, sumándose al “Sirenazo Nacional” convocado para visibilizar la preocupación existente por la demora en la transferencia de fondos nacionales destinados al sostenimiento del sistema bomberil.

La medida se replicó en distintas localidades bonaerenses y del resto del país y tuvo como objetivo advertir sobre las dificultades que atraviesan aquellas asociaciones que todavía no recibieron los recursos correspondientes y que necesitan de esos fondos para garantizar su funcionamiento cotidiano, afrontar gastos de combustible, mantenimiento de unidades, equipamiento, seguros y demás costos indispensables para prestar el servicio.

Un aspecto importante es que no todos los cuarteles que hicieron sonar sus sirenas se encuentran en la misma situación: muchas asociaciones de Bomberos Voluntarios ya percibieron el subsidio nacional correspondiente, pero igualmente decidieron adherir al Sirenazo como una expresión de solidaridad y acompañamiento hacia aquellos cuarteles que aún no cobraron un peso y que advierten que, de prolongarse la demora, podría verse seriamente comprometida su operatividad.

De esta manera, el sonido de las sirenas que se escuchó durante la mañana no significó una emergencia ni la convocatoria de personal ante un siniestro, sino una manifestación colectiva de un sistema que decidió hacer visible la situación de las instituciones que todavía esperan los recursos.

Los Bomberos Voluntarios cumplen un papel fundamental en cientos de pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde intervienen diariamente en incendios, accidentes viales, rescates y numerosas emergencias, por lo que la disponibilidad de recursos resulta indispensable para mantener móviles, equipos e instalaciones en condiciones y garantizar una respuesta inmediata cuando la comunidad los necesita.