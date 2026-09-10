Nueva variante de covid-19 en argentina: ¿qué riesgo real tiene la cepa ba. 3. 2?

Si te preocupa la llegada de un nuevo sublinaje de COVID-19 al país, las autoridades confirmaron que no representa un riesgo adicional sustancial para la población.

El Ministerio de Salud detectó por primera vez en Argentina la variante BA.3.2, un sublinaje de Ómicron que hasta el momento no se había registrado en Sudamérica.

Primeros casos confirmados en territorio nacional

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán) identificó tres casos positivos en las muestras analizadas.

Los estudios se realizaron sobre hisopados tomados entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026, representando el 14% de las secuencias de ese grupo.

Evolución médica de los pacientes detectados

Los tres pacientes infectados evolucionaron favorablemente y recibieron el alta medica sin complicaciones provocadas por este virus.

Sólo uno de los infectados requirió internación, pero el informe oficial aclaró que se debió a comorbilidades previas y no a la agresividad de la variante.

Origen del sublinaje y nivel de alerta de la OMS

La cepa BA.3.2 fue detectada originalmente en noviembre de 2024 en Sudáfrica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la catalogó como Variante Bajo Monitoreo (VUM), una categoría preventivo para seguimiento genómico.

Nivel de riesgo real y comportamiento global

A nivel global, la participación de esta cepa viene en marcado descenso: pasó del 15,1% al 6,45% entre junio y julio de 2026.

Los especialistas remarcan que la circulación viral se mantiene en niveles bajos y estables, sin evidencias de cuadros de mayor gravedad.