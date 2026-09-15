Paritarias 2026: metalúrgicos de la uom suman $110. 000 extra en septiembre además del nuevo valor hora

La nueva paritaria de la UOM empieza a mostrar uno de sus meses más particulares. Para septiembre, los metalúrgicos alcanzados por el acuerdo de la Rama 17 no tienen un nuevo porcentaje sobre el básico, pero sí reciben dos sumas extraordinarias que juntas llegan a $110.000.

El esquema forma parte del entendimiento salarial firmado para el período 2026/2027 y homologado luego de varios meses de tensión. Además de esos pagos, continúa vigente el nuevo valor hora aplicado desde agosto y ya están fijados los próximos movimientos para octubre, diciembre, enero y marzo.

Ver también: Paritaria UOM 2026: cómo quedaron los salarios metalúrgicos con el nuevo acuerdo.

De dónde salen los $110.000 extra de septiembre

El acuerdo de la UOM establece para septiembre una Gratificación Extraordinaria No Remunerativa de $40.000. A ese monto se suma la segunda cuota de una compensación extraordinaria de $70.000 vinculada al período retroactivo abril-julio.

De esta manera, quienes estén alcanzados por esas condiciones suman $110.000 en pagos extraordinarios durante septiembre, además del salario que corresponda por categoría, antigüedad y otros adicionales.

Cuánto vale la hora de un ingresante metalúrgico

Para la Rama 17 metalmecánica, el valor hora del ingresante quedó fijado desde agosto en $4.485,97. Esa cifra sigue vigente durante septiembre porque el próximo incremento porcentual sobre los básicos está previsto recién para octubre.

Categoría Rama 17 Valor hora vigente Ingresante $4.485,97 Operario calificado $4.859,65 Medio oficial $5.237,53 Operario especializado $5.602,95 Oficial $6.197,19 Oficial múltiple $6.675,34

Los valores cambian según la rama y la categoría, por lo que la cifra del ingresante funciona como referencia y no como salario universal para todos los metalúrgicos.

Cómo sigue el cronograma de aumentos

La UOM informó un esquema escalonado que se extiende hasta 2027. Sobre los básicos se acordaron incrementos del 4% en agosto, 4% en octubre, 4% en diciembre, 2% en enero y 3,5% en marzo.

Además, continúan las gratificaciones no remunerativas: $30.000 en octubre, $50.000 en noviembre, $40.000 en diciembre, $40.000 en enero, $40.000 en febrero y $25.000 en marzo.

La compensación retroactiva de $210.000, por su parte, se distribuye en tres cuotas de $70.000 correspondientes a agosto, septiembre y octubre.

Qué mirar en el recibo metalúrgico

El acuerdo combina básicos, gratificaciones y compensaciones, por lo que comparar solamente el valor hora puede dejar afuera una parte importante del ingreso de septiembre. Conviene revisar:

La rama y categoría correcta del trabajador.

El nuevo básico vigente desde agosto.

La gratificación de $40.000 de septiembre.

de septiembre. La segunda cuota de $70.000 de la compensación.

de la compensación. Antigüedad, adicionales y horas extras cuando correspondan.

Ver también: Sueldos de septiembre: los gremios que reciben aumentos y sumas extraordinarias.

El acuerdo ya está publicado por la UOM

La organización gremial mantiene en su web las planillas salariales del acuerdo agosto 2026-abril 2027 y la documentación de homologación. También confirmó que la recomposición de la Rama 17 alcanza el 23,5% dentro del período pactado y contempla una revisión en febrero de 2027.

Las escalas y documentos pueden consultarse en la sección oficial de Convenios y Salarios de la UOM. Para septiembre, el dato que sobresale es concreto: aunque no haya un nuevo porcentaje sobre el básico este mes, los pagos extraordinarios previstos suman $110.000.