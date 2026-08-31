Sueldos de septiembre: qué gremios reciben aumentos de básico y sumas extra de hasta $300. 000

Si querés saber cómo viene la actualización de tu sueldo este mes, los principales gremios cerraron negociaciones con aumentos al básico, sumas fijas y bonos extraordinarios para liquidar en septiembre.
Ante la desaceleración del poder adquisitivo, varias paritarias volcaron su fuerza hacia los adicionales no remunerativos, con compensaciones que alcanzan hasta los $300.000 según el convenio colectivo.
Trabajadores rurales UATRE: cuánto se cobra desde septiembre y qué categorías superan $1,5 millones
Empleados de Comercio y los trabajadores Bancarios
Dos de los sectores con mayor número de representados en el país aplicarán ajustes porcentuales directos sobre sus escalas:
- Comercio: aplica un aumento no remunerativo del 1,9% como último tramo de la paritaria vigente, tomando de referencia los sueldos de junio. En esta liquidación no habrá bono extra.
- Bancarios: incorporan una suba del 2,1% que eleva el sueldo inicial a $2,5 millones, acumulando un incremento del 19,3% en los primeros siete meses del año.
Colectiveros de la UTA, Camioneros y UOM
El transporte de pasajeros y las ramas industriales activan nuevos pisos remunerativos y bonificaciones especiales:
- Colectiveros (UTA): el básico para choferes sube a $1.707.175,88, al que se suma un pago extraordinario no remunerativo de $170.000 para el personal de conducción.
- Camioneros: el sueldo básico para la primera categoría queda fijado en $1.075.910,44, abriendo mesas de revisión durante la primera quincena del mes.
- Metalúrgicos (UOM): fijan la hora en $4.485,97 para la Rama 17, con un Ingreso Mínimo de $1.117.862, una suma no remunerativa de $30.000 y una compensación de $70.000.
Encargados de edificios, Sanidad y Papeleros
Los servicios domiciliarios, el sector de salud y las industrias pesadas combinan porcentajes y grandes sumas fijas:
- Fateryh (Edificios): ajusta un 1,9% el básico más una suma fija mensual de $25.000. Un encargado permanente con vivienda cobrará $1.220.160 en la categoría 1.
- Sanidad (FATSA): aplica la recomposición del 9,05% y suma en septiembre un bono extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad.
- Papeleros: reciben un aumento del 2% sobre los haberes y reeditan el pago de una gratificación no remunerativa de $300.000.
Gastronómicos, Construcción y Empleadas Domésticas
Los rubros vinculados al turismo, la obra privada y las tareas de hogar ajustan sus mínimos legales de cobro:
- UTHGRA (Gastronómicos): la categoría D1 percibirá $990.555 de básico más un no remunerativo de $68.000, sumado a un bono de $20.000 el 10 de septiembre.
- UOCRA (Construcción): liquida un 1,9% de aumento sobre los básicos vigentes al 31 de julio, absorbiendo en la escala el bono pagado el mes anterior.
- Casas Particulares: las trabajadoras tendrán una suba del 1,9% sobre los valores de julio, más un bono no remunerativo que oscila entre $8.000 y $20.000 según las horas semanales.