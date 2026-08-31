Sueldos de septiembre: qué gremios reciben aumentos de básico y sumas extra de hasta $300. 000

Si querés saber cómo viene la actualización de tu sueldo este mes, los principales gremios cerraron negociaciones con aumentos al básico, sumas fijas y bonos extraordinarios para liquidar en septiembre.

Ante la desaceleración del poder adquisitivo, varias paritarias volcaron su fuerza hacia los adicionales no remunerativos, con compensaciones que alcanzan hasta los $300.000 según el convenio colectivo.

Empleados de Comercio y los trabajadores Bancarios

Dos de los sectores con mayor número de representados en el país aplicarán ajustes porcentuales directos sobre sus escalas:

Comercio: aplica un aumento no remunerativo del 1,9% como último tramo de la paritaria vigente, tomando de referencia los sueldos de junio. En esta liquidación no habrá bono extra.

aplica un como último tramo de la paritaria vigente, tomando de referencia los sueldos de junio. En esta liquidación no habrá bono extra. Bancarios: incorporan una suba del 2,1% que eleva el sueldo inicial a $2,5 millones, acumulando un incremento del 19,3% en los primeros siete meses del año.

Colectiveros de la UTA, Camioneros y UOM

El transporte de pasajeros y las ramas industriales activan nuevos pisos remunerativos y bonificaciones especiales:

Colectiveros (UTA): el básico para choferes sube a $1.707.175,88 , al que se suma un pago extraordinario no remunerativo de $170.000 para el personal de conducción.

el básico para choferes sube a , al que se suma un pago extraordinario no remunerativo de para el personal de conducción. Camioneros: el sueldo básico para la primera categoría queda fijado en $1.075.910,44 , abriendo mesas de revisión durante la primera quincena del mes.

el sueldo básico para la primera categoría queda fijado en , abriendo mesas de revisión durante la primera quincena del mes. Metalúrgicos (UOM): fijan la hora en $4.485,97 para la Rama 17, con un Ingreso Mínimo de $1.117.862, una suma no remunerativa de $30.000 y una compensación de $70.000.

Encargados de edificios, Sanidad y Papeleros

Los servicios domiciliarios, el sector de salud y las industrias pesadas combinan porcentajes y grandes sumas fijas:

Fateryh (Edificios): ajusta un 1,9% el básico más una suma fija mensual de $25.000 . Un encargado permanente con vivienda cobrará $1.220.160 en la categoría 1.

ajusta un más una . Un encargado permanente con vivienda cobrará en la categoría 1. Sanidad (FATSA): aplica la recomposición del 9,05% y suma en septiembre un bono extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad.

aplica la recomposición del y suma en septiembre un bono extraordinario de por el Día de la Sanidad. Papeleros: reciben un aumento del 2% sobre los haberes y reeditan el pago de una gratificación no remunerativa de $300.000.

Gastronómicos, Construcción y Empleadas Domésticas

Los rubros vinculados al turismo, la obra privada y las tareas de hogar ajustan sus mínimos legales de cobro: