Sueldos de septiembre: qué gremios reciben aumentos de básico y sumas extra de hasta $300.000

Por Denisse Helman
Sueldos de septiembre: qué gremios reciben aumentos de básico y sumas extra de hasta $300. 000

Si querés saber cómo viene la actualización de tu sueldo este mes, los principales gremios cerraron negociaciones con aumentos al básico, sumas fijas y bonos extraordinarios para liquidar en septiembre.

Ante la desaceleración del poder adquisitivo, varias paritarias volcaron su fuerza hacia los adicionales no remunerativos, con compensaciones que alcanzan hasta los $300.000 según el convenio colectivo.

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Empleados de Comercio y los trabajadores Bancarios

Dos de los sectores con mayor número de representados en el país aplicarán ajustes porcentuales directos sobre sus escalas:

  • Comercio: aplica un aumento no remunerativo del 1,9% como último tramo de la paritaria vigente, tomando de referencia los sueldos de junio. En esta liquidación no habrá bono extra.
  • Bancarios: incorporan una suba del 2,1% que eleva el sueldo inicial a $2,5 millones, acumulando un incremento del 19,3% en los primeros siete meses del año.

Colectiveros de la UTA, Camioneros y UOM

El transporte de pasajeros y las ramas industriales activan nuevos pisos remunerativos y bonificaciones especiales:

  • Colectiveros (UTA): el básico para choferes sube a $1.707.175,88, al que se suma un pago extraordinario no remunerativo de $170.000 para el personal de conducción.
  • Camioneros: el sueldo básico para la primera categoría queda fijado en $1.075.910,44, abriendo mesas de revisión durante la primera quincena del mes.
  • Metalúrgicos (UOM): fijan la hora en $4.485,97 para la Rama 17, con un Ingreso Mínimo de $1.117.862, una suma no remunerativa de $30.000 y una compensación de $70.000.

Encargados de edificios, Sanidad y Papeleros

Los servicios domiciliarios, el sector de salud y las industrias pesadas combinan porcentajes y grandes sumas fijas:

  • Fateryh (Edificios): ajusta un 1,9% el básico más una suma fija mensual de $25.000. Un encargado permanente con vivienda cobrará $1.220.160 en la categoría 1.
  • Sanidad (FATSA): aplica la recomposición del 9,05% y suma en septiembre un bono extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad.
  • Papeleros: reciben un aumento del 2% sobre los haberes y reeditan el pago de una gratificación no remunerativa de $300.000.

Gastronómicos, Construcción y Empleadas Domésticas

Los rubros vinculados al turismo, la obra privada y las tareas de hogar ajustan sus mínimos legales de cobro:

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  • UTHGRA (Gastronómicos): la categoría D1 percibirá $990.555 de básico más un no remunerativo de $68.000, sumado a un bono de $20.000 el 10 de septiembre.
  • UOCRA (Construcción): liquida un 1,9% de aumento sobre los básicos vigentes al 31 de julio, absorbiendo en la escala el bono pagado el mes anterior.
  • Casas Particulares: las trabajadoras tendrán una suba del 1,9% sobre los valores de julio, más un bono no remunerativo que oscila entre $8.000 y $20.000 según las horas semanales.
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