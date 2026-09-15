Paritarias bonaerenses: qué aumento sigue vigente para estatales y por qué septiembre vuelve a ser clave

En la paritaria bonaerense, septiembre no es un mes más. El aumento que ahora aparece en los recibos ya estaba definido desde la negociación anterior, pero la atención vuelve a concentrarse en otro punto: qué quedó vigente para los estatales y qué puede pasar cuando la mesa salarial se reabra.

Para los trabajadores alcanzados por la Ley 10.430, la discusión salarial de este año dejó un esquema conocido pero todavía sensible: una suba en dos tramos y el compromiso de retomar el diálogo en septiembre. Eso convierte al mes en una suerte de bisagra entre lo ya firmado y lo que todavía está por negociarse.

Ver también: Cuánto cobran los estatales bonaerenses en septiembre y qué se viene en la nueva paritaria.

Qué aumento está vigente hoy para los estatales bonaerenses

La referencia oficial más reciente para el sector surgió del acuerdo alcanzado entre la Provincia y los gremios estatales, que contempló un aumento total del 7% calculado sobre los haberes de junio de 2026.

5% desde julio .

. 2% adicional desde agosto, también sobre la base salarial de junio.

Eso implica que los sueldos que se cobran en septiembre, correspondientes al trabajo de agosto, ya incorporan el segundo tramo del acuerdo. En otras palabras, el recibo actual refleja el cierre de la negociación anterior, no una nueva mejora de este mes.

Qué conviene mirar en el recibo de septiembre

Para muchos trabajadores estatales, la duda no pasa sólo por el porcentaje. También importa verificar si la liquidación muestra correctamente:

La incorporación del 2% adicional previsto para agosto.

previsto para agosto. Los adicionales propios del cargo o del régimen .

. Bonificaciones sectoriales , si corresponden.

, si corresponden. La base de cálculo sobre la que se aplicó el incremento.

Ese control es clave porque la paritaria bonaerense agrupa realidades laborales muy distintas. No todos los agentes tienen el mismo básico ni los mismos suplementos, por lo que el impacto final del acuerdo puede variar según el área y la situación de revista.

Por qué septiembre vuelve a ser decisivo

El otro dato importante es político y salarial al mismo tiempo: el acuerdo anterior dejó prevista la reapertura de la negociación en septiembre. Eso significa que el mes no sólo sirve para cobrar el último tramo ya firmado, sino también para medir si la Provincia y los gremios vuelven a sentarse con una nueva propuesta.

En ese contexto, el comportamiento de la inflación de agosto y septiembre aparece como una referencia central. Si el ritmo de precios sigue presionando, la discusión salarial puede recuperar temperatura rápidamente.

Ver también: La fecha clave que puede cambiar el tono de la negociación bonaerense.

Lo que ya está firme y lo que sigue abierto

Situación Estado actual Aumento del 5% de julio Ya incorporado 2% adicional de agosto Ya impacta en los haberes que se cobran en septiembre Reapertura paritaria Pendiente / esperada durante septiembre Nueva mejora salarial Aún no confirmada

Con ese cuadro, la lectura de septiembre resulta doble. Por un lado, el trabajador estatal ve en su recibo el cierre concreto del aumento ya acordado. Por otro, empieza a seguir de cerca una nueva etapa de discusión que puede definir cómo quedarán los salarios en el último tramo del año.

La síntesis, por ahora, es clara: lo que se cobra este mes corresponde al acuerdo anterior, mientras que la novedad que todos esperan todavía depende de la próxima convocatoria paritaria. Las referencias oficiales pueden seguirse en el sitio del UPCN Buenos Aires y en los comunicados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.