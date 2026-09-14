Confirmado: desde este lunes las cámaras detectarán a quienes no tengan TELEPASE y podrán multarlos

Desde este lunes 14 de septiembre cambia el control del pago de peajes en la Autopista Buenos Aires–La Plata. AUBASA comenzará a utilizar el registro de sus cámaras para detectar vehículos que atraviesen un punto de cobro sin abonar y la falta podrá terminar en una infracción de tránsito.

El sistema registra patente, fecha, hora y lugar de paso. Sin embargo, una pasada impaga no necesariamente se transforma en multa en el mismo momento: la concesionaria habilitó un mecanismo para consultar la deuda y regularizarla antes de que avance el procedimiento.

Ver también: cómo funcionará el nuevo esquema de multas en la Buenos Aires–La Plata.

Qué cambia desde el 14 de septiembre

AUBASA confirmó que la evasión del peaje comenzará a ser constatada mediante los sistemas instalados en la autopista. Esto incluye tanto estaciones tradicionales como puntos automáticos en los que la patente puede identificarse sin detener completamente el vehículo.

La ausencia de una barrera no significa que el paso sea gratuito. En los sectores automáticos o Free Flow, las cámaras registran el dominio y pueden detectar que no existió un medio de pago válido asociado.

AUBASA comenzará a constatar evasiones mediante sus sistemas de cámaras.

Hay un plazo para pagar la pasada antes de la multa

La página operativa de AUBASA informa actualmente que las pasadas adeudadas pueden regularizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la infracción para evitar que el procedimiento continúe hacia la sanción.

La consulta se realiza mediante el portal pagopatente.com.ar, donde se cargan los datos del vehículo, se revisan las pasadas pendientes y se abona online.

AUBASA advierte además que una pasada puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer actualizada. Por eso, consultar inmediatamente después de circular y no encontrar deuda no garantiza que el movimiento ya haya sido procesado.

De cuánto es la multa por evadir el peaje

La guía oficial actualizada explica que la falta de pago está sancionada con 100 a 300 Unidades Fijas. El valor de la UF se actualiza periódicamente y el monto final se determina dentro del procedimiento provincial correspondiente.

La propia comunicación inicial de AUBASA difundió montos estimados de entre $180.000 y $250.000, mientras que la página operativa remite expresamente al rango legal de 100 a 300 UF. Ante esa diferencia entre publicaciones oficiales, lo más importante es evitar llegar a la instancia sancionatoria y regularizar cualquier paso pendiente dentro del plazo disponible.

Qué pasa si tenés TelePASE pero falló el cobro

Tener TelePASE no elimina la posibilidad de un inconveniente técnico. Si el dispositivo está habilitado pero el pago no se registró, AUBASA permite comunicarse con su Centro de Atención al Usuario antes de que venza el plazo de regularización para que un operador revise el caso.

La situación es distinta si el TelePASE está suspendido por falta de pago. Esa deuda no se resuelve en el portal de pasadas impagas: el usuario debe normalizar el servicio por los canales específicos de TelePASE.

Ver también: qué conviene revisar si ya tenés TelePASE antes de que empiecen los controles.

La multa llega al titular registral

Otro detalle relevante es que la infracción se vincula con la patente. AUBASA informa que las actas se realizan al titular registral del vehículo, incluso en casos de autos vendidos recientemente o vehículos alquilados, sin perjuicio del derecho a efectuar luego el descargo correspondiente.

Si el conductor considera que existió un error —por ejemplo, porque el peaje fue abonado— puede presentar prueba y ejercer su defensa ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito competente.

Las condiciones completas están disponibles en la página oficial de AUBASA para regularizar viajes. Desde el lunes, revisar una pasada pendiente a tiempo puede ser la diferencia entre pagar solamente el peaje y terminar dentro de un expediente de infracción.