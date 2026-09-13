Servicio militar en argentina: quiénes pueden ingresar, cuánto cobran y qué cambió en 2026

El servicio militar en Argentina volvió a instalarse en la conversación pública durante septiembre, impulsado por convocatorias de las Fuerzas Armadas y publicaciones que hablan de jóvenes nacidos en 2008, nuevas incorporaciones y cambios en el régimen.

La mezcla de anuncios reales con mensajes imprecisos generó una duda concreta: qué está vigente hoy, quiénes pueden anotarse y si existe algún tipo de llamado obligatorio para quienes cumplen 18 años.

Además de los requisitos de ingreso, hay un dato que cambió este mes: los haberes del personal militar fueron actualizados desde septiembre. En INFOZONA también se puede consultar la escala salarial de las Fuerzas Armadas en 2026.

¿Volvió el servicio militar obligatorio en Argentina?

No. El régimen que funciona actualmente es el Servicio Militar Voluntario, creado por la Ley 24.429. No existe una convocatoria general obligatoria para los jóvenes que cumplen 18 años ni un sorteo nacional que determine quién debe incorporarse.

Las Fuerzas Armadas abren procesos de incorporación según sus necesidades y cupos. Quien quiera ingresar debe presentarse voluntariamente, cumplir las condiciones exigidas y superar las evaluaciones correspondientes.

El esquema fue actualizado en 2025 mediante el Decreto 372/2025, que modificó aspectos de la formación, la educación y la permanencia. Las convocatorias que aparecen durante 2026 se encuadran dentro de ese sistema.

Quiénes pueden ingresar al Servicio Militar Voluntario

Para el ingreso inicial, las páginas oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea mantienen como referencia el rango de 18 a 24 años al momento de la incorporación o del inicio de la instrucción. Esto no debe confundirse con los 28 años, que funcionan como límite para la permanencia y renovación dentro de la tropa voluntaria.

Entre los requisitos generales figuran:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, de acuerdo con las condiciones de cada Fuerza.

nativo, por opción o naturalizado, de acuerdo con las condiciones de cada Fuerza. Tener entre 18 y 24 años al momento del ingreso inicial.

al momento del ingreso inicial. Tener como mínimo los estudios primarios completos .

. No registrar antecedentes penales o policiales incompatibles con el ingreso.

Aprobar los exámenes médicos y psicofísicos establecidos.

establecidos. Cumplir los requisitos adicionales que determine cada Fuerza según la convocatoria y el destino.

Una convocatoria anterior del Ejército ya detallaba cómo es el proceso para anotarse como soldado voluntario y qué documentación suele solicitarse.

Hasta qué edad se puede permanecer como soldado voluntario

La edad de 28 años aparece en la normativa como límite de permanencia, no como edad máxima para presentarse por primera vez. Un joven de 26, 27 o 28 años no queda habilitado automáticamente para un ingreso inicial si la convocatoria exige tener hasta 24 años.

Quienes ingresan pueden firmar un compromiso inicial y, bajo determinadas condiciones, renovar su permanencia. La continuidad depende de las necesidades de la Fuerza, las calificaciones obtenidas y los requisitos educativos previstos por la normativa.

Cuánto cobra un soldado voluntario en septiembre de 2026

La Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa fijó una nueva escala de haberes desde septiembre y dejó previstos incrementos para octubre, noviembre y diciembre.

Mes 2026 Voluntario/Marinero de 2ª Voluntario/Marinero de 1ª Septiembre $782.991 $846.104 Octubre $797.085 $861.334 Noviembre $809.838 $875.115 Diciembre $821.986 $888.242

Los valores corresponden al haber mensual de la escala militar. La liquidación final puede variar por suplementos, compensaciones y descuentos. El régimen también contempla cobertura de obra social, seguro de vida y aportes previsionales.

Qué cambió en la formación y los estudios

Uno de los puntos centrales de la actualización de 2025 es que para ingresar alcanza con acreditar la educación primaria, pero quienes no hayan terminado el secundario deben avanzar en su finalización durante el servicio.

El curso de admisión previsto por la reglamentación tiene una duración de entre 10 y 12 semanas. Una vez aprobado, el personal puede ser dado de alta en comisión como Soldado Voluntario de Segunda por un período máximo inicial de dos años.

El nuevo esquema también contempla capacitación en oficios y competencias laborales. Al producirse la baja, esas capacidades pueden ser certificadas oficialmente para facilitar la continuidad educativa o la inserción laboral fuera de las Fuerzas Armadas.

Cómo inscribirse y dónde consultar las convocatorias

No existe una inscripción nacional única para todas las Fuerzas. Cada una administra sus cupos, centros de incorporación y etapas de selección. Por eso, antes de presentar documentación conviene verificar qué convocatoria está abierta en la zona de residencia.

En el caso del Ejército, la información oficial y los accesos de incorporación están disponibles en el portal de incorporación del Ejército Argentino. La Fuerza Aérea también dispone de centros zonales y exige que la documentación se presente por los canales indicados en cada convocatoria.

La clave para quienes vieron mensajes que aseguran que “vuelve la colimba” o que los nacidos en 2008 serán reclutados automáticamente es separar dos conceptos: hay incorporaciones y convocatorias vigentes, pero el ingreso sigue siendo voluntario. Quien cumpla la edad y los requisitos puede postularse; no existe hoy una obligación general de incorporarse por haber cumplido 18 años.