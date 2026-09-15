Paritarias 2026: auxiliares de educación bonaerenses llegan a septiembre con aumento, revisión abierta y dudas sobre el salario final

Los auxiliares de educación bonaerenses llegaron a septiembre con aumentos ya incorporados, pero también con una discusión salarial que todavía no perdió fuerza. Aunque parte de lo acordado en paritarias ya impactó en los haberes, el escenario sigue abierto por la inflación, la revisión pendiente y las diferencias que pueden aparecer según la categoría y la situación de cada trabajador.

El punto central es que no existe un único salario para todos los auxiliares. El ingreso depende de la categoría dentro de la Ley 10.430, la antigüedad, los adicionales y otras bonificaciones. Por eso, cuando se habla de “cuánto cobra un auxiliar” hay que mirar tanto el acuerdo general como la escala oficial y el recibo concreto de cada caso.

Ver también: Paritarias 2026: ATE presiona a la Provincia por descuentos, categorías demoradas y un reclamo clave de los estatales.

Qué aumento ya tienen los auxiliares bonaerenses

Los auxiliares de educación están alcanzados por la Ley 10.430, el régimen que encuadra a una amplia parte de la administración pública provincial. En ese marco, durante 2026 se fueron aplicando distintos movimientos salariales y el acuerdo paritario aprobado por la Provincia sigue funcionando como referencia para los haberes actuales.

En la práctica, septiembre encuentra a muchos trabajadores con la mirada puesta en los tramos ya aplicados y en lo que pueda venir después. El interés no pasa solamente por el porcentaje general: también importa cómo impacta esa suba en el sueldo de bolsillo y si se abren nuevas instancias de revisión para que los ingresos no queden otra vez por detrás de los precios.

No hay un salario único: depende de categoría, antigüedad y adicionales

Uno de los errores más comunes es creer que todos los auxiliares cobran exactamente lo mismo. En realidad, el salario cambia de acuerdo con la categoría escalafonaria, la antigüedad, la carga horaria y distintos conceptos adicionales. Por eso, el dato más confiable para revisar la base de cálculo sigue siendo la Escala de Sueldo Básico Ley 10.430 publicada por la Provincia de Buenos Aires.

Además, el acuerdo general para ese régimen fue aprobado por el Decreto 242/2026, que sirve como respaldo normativo de la negociación salarial de este año. Aun así, el salario final que aparece en el recibo puede variar bastante entre un auxiliar y otro.

Lo que ya está firme y lo que sigue abierto

Situación Estado actual Aumentos ya acordados en 2026 Ya forman parte del esquema salarial vigente Escala básica Ley 10.430 Se consulta en la publicación oficial de la Provincia Salario de bolsillo Varía según categoría, antigüedad y adicionales Revisión paritaria Sigue siendo una referencia clave para los próximos meses

Lo que hoy está claro es que la discusión salarial todavía no desapareció del radar de los auxiliares. La inflación de agosto y septiembre vuelve a meterse como referencia central, y eso empuja a muchos trabajadores a preguntarse si habrá una nueva convocatoria o una reapertura más adelante.

Qué conviene revisar en el recibo de septiembre

Para saber si el salario está bien liquidado, los auxiliares bonaerenses deberían mirar con atención:

Categoría en la que figuran dentro del escalafón.

en la que figuran dentro del escalafón. Antigüedad reconocida en el recibo.

reconocida en el recibo. Adicionales o bonificaciones específicas.

o bonificaciones específicas. Diferencias entre el sueldo esperado y el efectivamente depositado.

Esa revisión es importante porque, incluso cuando el porcentaje general es conocido, los problemas suelen aparecer en la liquidación concreta. Y para un trabajador que viene ajustado, una diferencia de ese tipo no pasa desapercibida.

Por eso, septiembre aparece como un mes clave para seguir de cerca. Los auxiliares de educación bonaerenses ya tienen un marco salarial vigente, pero la paritaria sigue siendo observada con atención y el interés por saber cómo queda el sueldo real continúa creciendo.