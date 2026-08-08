Paritaria uom agosto 2026: qué se negocia y cuánto cobra cada categoría

La paritaria UOM agosto 2026 entró en una etapa decisiva para miles de trabajadores metalúrgicos. Después de varios meses con las escalas prácticamente inmóviles, el gremio y las cámaras empresarias volvieron a sentarse a negociar y el foco está puesto tanto en una recomposición de los básicos como en la posibilidad de recuperar parte del terreno perdido desde abril.

La negociación se reactivó formalmente en julio, luego de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica. La propia UOM informó que quedaron constituidas las mesas paritarias de las ramas 17 y 21, correspondientes a la actividad metalmecánica y siderúrgica.

Sin embargo, al 8 de agosto de 2026 todavía no existe un nuevo acuerdo general oficializado para la Rama 17. Por ese motivo, mientras continúan las conversaciones, siguen funcionando como referencia los valores que quedaron vigentes desde abril.

Paritaria UOM agosto 2026: qué escala salarial rige hoy

El último acuerdo firmado entre la UOM y las cámaras empresarias fijó una base de cálculo desde el 1° de abril de 2026. El acta estableció que, si antes del 15 de abril no se alcanzaba un nuevo entendimiento, esos importes pasarían a aplicarse como salarios básicos.

En la Rama 17, que comprende buena parte de la actividad metalmecánica, los valores horarios vigentes son los siguientes:

Categoría Valor por hora Ingresante $4.313,43 Operario calificado $4.672,74 Medio oficial $5.036,08 Operario especializado $5.387,45 Operario especializado múltiple $5.695,63 Oficial $5.958,84 Oficial múltiple / Oficial superior CNC $6.418,60 Oficial múltiple superior CNC $6.868,42

Estos importes corresponden al básico de convenio y no deben confundirse con el salario final de bolsillo. Antigüedad, adicionales, horas extras, premios, turnos, acuerdos de empresa y otros conceptos pueden modificar de manera importante el total que recibe cada trabajador.

Cuál es el ingreso mínimo de referencia de la UOM

Otro dato central es el Ingreso Mínimo Global de Referencia, conocido como IMGR. El último acuerdo lo llevó a $1.036.390 mensuales desde marzo de 2026 para quienes cumplen la jornada legal completa durante todo el mes.

El IMGR no equivale al básico de una categoría. Para determinar si se alcanza ese piso se computan los distintos ingresos remunerativos y no remunerativos que recibe el trabajador, con la excepción de las horas extras. El texto del acuerdo también establece que se paga proporcionalmente en jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial.

La sección oficial de convenios y salarios de la UOM continúa mostrando como último esquema publicado el acuerdo septiembre 2025-marzo 2026 y las escalas con base abril 2026. La página de acuerdos salariales de ADIMRA mantiene la misma documentación como última referencia para la UOMRA.

Qué pasó con la nueva negociación y por qué todavía no hay aumento

La reapertura formal se produjo el 8 de julio. En esa instancia participaron los cinco representantes paritarios designados durante la intervención del sindicato y las cámaras empresarias de las principales ramas de la actividad.

Las conversaciones posteriores no lograron cerrar una actualización. En la Rama 17 hubo propuestas empresarias que no alcanzaron consenso, por lo que no se publicó una nueva escala salarial para agosto. Esto significa que cualquier porcentaje que circule como aumento general todavía debe tomarse con cautela hasta que exista acta firmada y, cuando corresponda, homologación.

Hay además una situación diferente en la Rama 21 siderúrgica. En esa mesa, la Cámara Argentina del Acero llegó a plantear un aumento no remunerativo del 4% para agosto y otro 4% para noviembre, además de discutir cómo resolver retroactivos acumulados. La propuesta fue rechazada y, por lo tanto, esos porcentajes no están vigentes como aumento confirmado.

¿Puede haber un aumento retroactivo para agosto?

Es una de las principales preguntas entre los metalúrgicos. La respuesta es que la retroactividad es posible, pero todavía no está confirmada para la Rama 17. Si las partes acuerdan que el nuevo esquema tenga vigencia desde agosto o incluso desde un mes anterior, las empresas deberán liquidar las diferencias según lo que establezca el acta definitiva.

También conviene distinguir el mes trabajado del mes de cobro. Durante agosto muchas empresas pagan los haberes devengados en julio; en cambio, el salario correspondiente al trabajo de agosto suele cobrarse en septiembre. Un eventual acuerdo retroactivo podría entonces aparecer como diferencia en una liquidación posterior.

Por ahora, el dato concreto para revisar el recibo es el mismo: el valor hora del ingresante de Rama 17 permanece en $4.313,43 y el IMGR en $1.036.390, salvo que exista un convenio específico de empresa o de rama con condiciones superiores. La próxima novedad relevante será un acta que defina porcentajes, vigencia, carácter remunerativo o no remunerativo y nuevas escalas.