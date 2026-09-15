Paritarias 2026: trabajadores de sanidad cobrarán $126. 560 extra en septiembre y hay una fecha clave

Septiembre trae una combinación poco habitual para un grupo de trabajadores de Sanidad: además de la actualización salarial ya pactada, durante el mes coinciden dos pagos extraordinarios que pueden sumar $126.560 antes de considerar otros conceptos del recibo.

El dato corresponde al personal alcanzado por el CCT 42/89, vinculado a laboratorios y fabricación de productos médicos y veterinarios. La suma aparece en medio de una paritaria que ya definió nuevas escalas y que, además, conserva uno de los pagos más esperados del año por la celebración del Día de la Sanidad.

Ver también: Sueldos de septiembre: qué gremios reciben aumentos de básico y sumas extra de hasta $300.000.

Por qué algunos trabajadores de Sanidad suman $126.560 extra

El acuerdo vigente para el CCT 42/89 contempla en septiembre una gratificación extraordinaria no remunerativa de $25.000. A ese monto se agrega la asignación especial correspondiente al Día de la Sanidad, fijada para este año en $101.560.

La cuenta da un total de $126.560 en conceptos extraordinarios. Esto no significa que todos los trabajadores de Sanidad del país reciban exactamente esa cifra, porque el sector se divide en distintos convenios colectivos y cada uno tiene escalas y montos propios.

Septiembre combina la gratificación extraordinaria con el pago especial por el Día de la Sanidad.

La fecha clave para el pago por el Día de la Sanidad

La asignación especial de $101.560 debe abonarse antes del 20 de septiembre, según las condiciones del acuerdo. El beneficio alcanza a las personas comprendidas por el convenio sin depender de la categoría o de la antigüedad, siempre dentro del ámbito de aplicación correspondiente.

El Día de la Sanidad se conmemora cada 21 de septiembre y funciona como una fecha especialmente sensible para el sector porque suele incluir pagos específicos previstos en los acuerdos salariales.

Qué pasa con el salario básico en septiembre

La paritaria firmada para el período actual estableció también una actualización de los básicos. Para la Rama 42/89, los valores que comenzaron a regir desde agosto siguen siendo la referencia de septiembre, junto con las sumas extraordinarias previstas para el mes.

Por eso, al revisar el recibo conviene separar tres componentes:

El salario básico según categoría.

según categoría. La gratificación no remunerativa de $25.000 .

. La asignación de $101.560 por el Día de la Sanidad.

Además pueden aparecer antigüedad, adicionales convencionales, horas extras u otros ítems según el puesto y la empresa.

No todos los convenios de Sanidad tienen el mismo monto

Este punto es fundamental. FATSA administra múltiples convenios para clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, mutualidades, emergencias médicas, droguerías, laboratorios y otras actividades. Los importes por el Día de la Sanidad y las escalas salariales no son idénticos en todos ellos.

Por ejemplo, otros convenios del sector también prevén asignaciones especiales por la fecha, pero con cifras diferentes. Por eso el trabajador debe identificar primero qué CCT figura en su recibo antes de comparar montos.

Ver también: Paritarias de Sanidad 2026: cómo venía la negociación salarial y qué sectores estaban alcanzados.

Qué conviene controlar en el recibo

En septiembre, los trabajadores comprendidos en el CCT 42/89 deberían prestar atención a que aparezcan correctamente los conceptos pactados. Si falta alguno, conviene consultar con Recursos Humanos, el delegado gremial o la representación sindical correspondiente.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina mantiene publicados los convenios y acuerdos por actividad. En un mes con dos extras coincidentes, revisar el encuadre correcto puede evitar confusiones sobre cuánto corresponde cobrar y cuándo debe acreditarse.