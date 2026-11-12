Un jueves con sabor a verano: ¿Cómo siguen los días?

Luego de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, que culminó este miércoles con una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, la provincia de Buenos Aires retoma este jueves 12 de noviembre sus actividades habituales, incluyendo la administración pública, los establecimientos educativos, los bancos y el comercio.

El regreso a la rutina estará acompañado por una jornada típicamente primaveral, con temperaturas agradables a cálidas, períodos de sol y nubosidad variable en buena parte del territorio bonaerense.

Cómo estará el tiempo este jueves

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y los 30 grados, dependiendo de la región.

En el centro y norte provincial predominarán las condiciones cálidas, mientras que sobre la costa atlántica se esperan registros más moderados, con presencia de nubosidad y vientos de intensidad variable.

Durante gran parte del día las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre, aunque hacia la noche podría aumentar la inestabilidad en sectores del interior bonaerense.

Atención por posibles tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas para sectores de la Provincia, especialmente hacia el sudoeste bonaerense.

Los fenómenos podrían incluir lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes 13 de noviembre se anticipa un incremento de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en diferentes sectores bonaerenses.

El sábado 14 podría presentar una mejoría progresiva, con temperaturas algo más moderadas y momentos de sol.

De esta manera, tras varias jornadas marcadas por la presencia del Sumo Pontífice y las multitudinarias celebraciones religiosas, la Provincia vuelve a su ritmo habitual con tiempo cálido, aunque con la mirada puesta en la evolución de las condiciones meteorológicas para el cierre de la semana.