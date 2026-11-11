¿cuándo es el próximo fin de semana largo? : el cambio en el calendario de noviembre que suma tres días de descanso

La jornada corresponde al Día de la Soberanía Nacional, una fecha patria que este año tendrá un corrimiento estratégico para fomentar el descanso y el turismo antes de la llegada de diciembre.
A continuación, repasamos las fechas exactas del descanso, el motivo legal del traslado y los últimos feriados que restan para cerrar el año.
Fechas confirmadas: cuándo empieza y termina el finde largo de noviembre
Si bien la conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre, este año cae viernes y las autoridades nacionales aplicaron el corrimiento previsto en el almanaque.
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De esta manera, el próximo descanso extendido abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive, garantizando tres jornadas consecutivas sin actividad laboral para la gran mayoría de los argentinos.
El motivo legal: por qué se traslada al lunes 23 de noviembre
El cambio de fecha no es arbitrario, sino que responde directamente a lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 27.399, normativa que regula los feriados nacionales en Argentina.
Dicha legislación establece que los feriados trasladables que coinciden con un día jueves o viernes deben pasarse al lunes siguiente, razón por la cual el descanso se muda oficialmente al 23 de noviembre.
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Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional
La fecha recuerda la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 sobre las aguas del río Paraná.
En aquel episodio, las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa utilizando cadenas cruzadas de costa a costa para frenar la navegación extranjera, consolidando un símbolo de defensa y autonomía territorial.
Los últimos feriados y días no laborables que quedan en 2026
Una vez superado el fin de semana largo de noviembre, el calendario oficial solo contemplará tres fechas de descanso antes de despedir el año:
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos (en el sector privado, la decisión de otorgar el día libre queda a criterio exclusivo del empleador).
- Martes 8 de diciembre: Feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Feriado nacional inamovible por Navidad, que conformará el último fin de semana largo de tres días del 2026.