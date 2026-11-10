Martes agradable y calor en aumento: el pronóstico para el resto de la semana

La Provincia de Buenos Aires tendrá este martes 10 de noviembre una jornada primaveral, con temperaturas agradables y nubosidad variable, mientras continúa la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Para los próximos días se anticipa un aumento del calor y posibles lluvias hacia el fin de semana.

El martes comenzó con temperaturas frescas durante las primeras horas, pero el ambiente se tornará templado a cálido durante la tarde, con máximas que podrían ubicarse entre los 24 y 27 grados en amplios sectores bonaerenses.

En principio, no se esperan lluvias generalizadas, por lo que las condiciones resultarían favorables para las actividades al aire libre y los desplazamientos vinculados con la visita del Sumo Pontífice.

Cómo continuará la semana

El miércoles 11, jornada especialmente significativa por las actividades previstas del Papa en Luján, se espera tiempo cálido, con nubosidad variable y temperaturas que podrían acercarse a los 29 grados en sectores del interior provincial.

Para el jueves 12, el calor podría intensificarse y superar los 30 grados en algunas localidades bonaerenses.

Hacia el viernes 13 y sábado 14 aumentaría la inestabilidad, con posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas en diferentes regiones de la provincia.

El domingo 15 podría presentar una mejoría parcial, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución de las precipitaciones.

Una semana especial para los bonaerenses

El tiempo acompañaría durante buena parte de la semana las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV, que continúa despertando una enorme expectativa entre los fieles.

De todas maneras, quienes tengan previsto viajar o participar de encuentros multitudinarios deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Noviembre continuará mostrando su perfil primaveral: mañanas frescas, tardes cálidas y un posible regreso de las lluvias hacia el fin de semana.