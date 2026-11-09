Se vendió Supermercados Dia en Argentina: qué pasará con sus casi 1.000 locales

En noviembre, la cadena de supermercados Dia atraviesa uno de los cambios más importantes desde su llegada a la Argentina. La empresa española confirmó la venta de su filial local, una decisión que abre interrogantes para quienes compran en sus tiendas de barrio y para los trabajadores y franquiciados.

La operación se produce en un contexto de consumo debilitado y reorganización del negocio supermercadista. La provincia de Buenos Aires, donde Dia tiene una presencia especialmente fuerte, será uno de los territorios más relevantes para la nueva administración.

Quién compró Supermercados Dia y cuándo se concretará la operación

El Grupo Dia acordó vender su negocio argentino a Dorinka S.R.L., sociedad controlada por el Grupo de Narváez (GDN), propietario de ChangoMás. El monto anunciado es de US$53,8 millones y el cierre está previsto para el 12 de noviembre de 2026.

El acuerdo abarca 991 establecimientos entre locales propios y franquicias, según la red informada al cierre de septiembre. Tras la incorporación, GDN tendrá más de 1.000 tiendas distribuidas en 22 provincias, con una estructura que reúne más de 15.000 empleos directos e indirectos.

¿Van a cerrar los supermercados Dia o cambiarán de nombre?

No se anunció un cierre generalizado de sucursales ni una conversión inmediata de Dia en ChangoMás. El acuerdo implica un cambio de dueño, no la desaparición automática de los comercios.

Los formatos son diferentes: ChangoMás opera superficies comerciales mayores, mientras que Dia se especializa en locales de cercanía. Para el comprador, esa complementariedad permite ampliar su presencia en barrios y zonas residenciales.

GDN anticipó una etapa de integración de operaciones y optimización de procesos, pero no difundió todavía un calendario de cambios de cartelería, marcas o establecimientos. Cualquier eventual reorganización de locales deberá informarse cuando existan decisiones concretas.

Qué pasará con los empleados y las franquicias

Francisco de Narváez manifestó su intención de continuar trabajando con los equipos de las tiendas y fortalecer la relación con franquiciados y proveedores nacionales. No se presentó un plan detallado de cambios laborales asociado a la adquisición.

Una parte importante de la red funciona bajo franquicias, es decir, negocios administrados por operadores independientes. Para ellos, los puntos a seguir serán las condiciones contractuales, la logística, la distribución y el abastecimiento bajo la nueva conducción.

Qué cambia para los clientes de Dia en la provincia de Buenos Aires

Entre las principales dudas de los consumidores aparecen la continuidad de los descuentos, el programa de fidelización, la aplicación y los productos de marca propia. Hasta ahora no se comunicaron modificaciones generales de esos beneficios como consecuencia de la venta, ni trámites que los clientes deban realizar.

La cadena cuenta con más de cuatro millones de clientes registrados en su programa de fidelización y comercializa más de mil productos propios. La manera en que GDN gestione estas herramientas será clave para su estrategia de tiendas de proximidad.

Por qué la cadena española decidió irse de Argentina

Grupo Dia explicó que concentrará su actividad en España, donde opera más de 2.400 supermercados. La salida de Argentina también está relacionada con las dificultades económicas de la filial.

En los doce meses terminados en junio de 2026, el negocio argentino registró pérdidas contables de 54 millones de euros y requirió otros 14 millones de euros de financiamiento. La empresa vinculó esos resultados con la debilidad del consumo y la volatilidad económica.

Para GDN, en cambio, la compra representa una nueva expansión después de adquirir Walmart Argentina en 2020 y desarrollar la marca ChangoMás. La próxima fecha relevante es el 12 de noviembre, cuando está previsto el cierre de la transacción.