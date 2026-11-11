Empleados de Comercio: la escala completa de sueldos en noviembre 2026 con el aumento y el bono

Los empleados de comercio comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 ya perciben en noviembre los haberes de octubre con un nuevo incremento salarial y un bono extraordinario.

El ajuste responde al primer tramo del reciente acuerdo paritario cerrado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias para el último trimestre de 2026.

A continuación, repasamos los detalles de la paritaria, la fecha de la próxima cuota del bono y la escala completa categoría por categoría.

Cómo se compone el aumento y el bono de $50.000

El acuerdo firmado el 27 de octubre de 2026 estableció un esquema de recomposición para el trimestre de octubre a diciembre. Contempla un aumento del 5,7% sobre los básicos, dividido en tres tramos iguales del 1,9% mensual no acumulativo.

A este porcentaje se le suma una suma fija no remunerativa de $50.000 por única vez, que se abona en dos cuotas consecutivas:

Primera cuota ($25.000): Se liquidó junto con los haberes de octubre, a cobrarse en noviembre de 2026 .

Se liquidó junto con los haberes de octubre, a cobrarse en . Segunda cuota ($25.000): Se abonará con los sueldos de noviembre, que se perciben en diciembre de 2026.

Las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para revisar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo del sector.

Escala salarial de noviembre 2026: sueldos iniciales y topes por categoría

Los siguientes montos reflejan el ingreso total consolidado (incluyendo sumas no remunerativas) que cobran los trabajadores en noviembre, detallando el valor inicial y el máximo con 35 años de antigüedad:

Maestranza: Categoría A desde $1.353.674 (hasta $1.818.709); Categoría B desde $1.357.130 (hasta $1.823.376); Categoría C desde $1.369.241 (hasta $1.839.725).

Categoría A desde (hasta $1.818.709); Categoría B desde (hasta $1.823.376); Categoría C desde (hasta $1.839.725). Administrativos: Categoría A desde $1.366.648 (hasta $1.836.225); Categoría B desde $1.371.842 (hasta $1.843.237); Categoría C desde $1.377.030 (hasta $1.850.241); Categoría D desde $1.392.603 (hasta $1.871.264); Categoría E desde $1.405.578 (hasta $1.888.780); Categoría F desde $1.424.610 (hasta $1.914.474).

Categoría A desde (hasta $1.836.225); Categoría B desde (hasta $1.843.237); Categoría C desde (hasta $1.850.241); Categoría D desde (hasta $1.871.264); Categoría E desde (hasta $1.888.780); Categoría F desde (hasta $1.914.474). Cajeros: Categoría A desde $1.370.972 (hasta $1.842.062); Categoría B desde $1.377.030 (hasta $1.850.241); Categoría C desde $1.384.817 (hasta $1.860.753).

Categoría A desde (hasta $1.842.062); Categoría B desde (hasta $1.850.241); Categoría C desde (hasta $1.860.753). Personal Auxiliar: Categoría A desde $1.370.972 (hasta $1.842.062); Categoría B desde $1.379.623 (hasta $1.853.741); Categoría C desde $1.408.173 (hasta $1.892.284).

Categoría A desde (hasta $1.842.062); Categoría B desde (hasta $1.853.741); Categoría C desde (hasta $1.892.284). Auxiliar Especializado: Categoría A desde $1.381.357 (hasta $1.856.082); Categoría B desde $1.396.927 (hasta $1.877.102).

Categoría A desde (hasta $1.856.082); Categoría B desde (hasta $1.877.102). Vendedores: Categoría A desde $1.370.972 (hasta $1.842.062); Categoría B desde $1.396.930 (hasta $1.877.106); Categoría C desde $1.405.578 (hasta $1.888.780); Categoría D desde $1.424.610 (hasta $1.914.474).

Escala para trabajadores menores de edad

Para los empleados de 16 y 17 años, las planillas oficializadas por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) establecen los siguientes pisos salariales según la carga horaria:

Jornada de 6 horas: Los menores de 16 años perciben $1.216.784 , mientras que los de 17 años cobran $1.221.978 .

Los menores de 16 años perciben , mientras que los de 17 años cobran . Jornada de 8 horas: Los haberes oscilan entre $1.337.249 (Administrativo A de 16 años) y $1.344.166 (Auxiliar Especializado B de 17 años), abarcando también las ramas de Maestranza y Personal Auxiliar.

Adicionales de convenio, presentismo y antigüedad

Además del sueldo básico y las sumas no remunerativas, los empleadores deben liquidar los extras previstos en el convenio mercantil para este período:

Manejo de fondos (Cajeros): El adicional mensual se fijó en $150.181,57 para las categorías A y C, ascendiendo a $591.374,50 para los Cajeros B.

El adicional mensual se fijó en para las categorías A y C, ascendiendo a para los Cajeros B. Armado de vidrieras: El plus correspondiente al artículo 23 quedó establecido en $47.948,92 .

El plus correspondiente al artículo 23 quedó establecido en . Transporte (Choferes y ayudantes): Por los primeros 100 kilómetros se abonan $123,46 y $100,53 por kilómetro respectivamente; superada esa distancia, los valores suben a $143,97 y $123,64.

Por último, rige el 1% adicional por cada año de antigüedad y el plus por presentismo, que se calcula sobre todas las cifras salariales a excepción de la cuota de $25.000 de octubre.