Triple crimen de chascomús: hoy definen si francisco reddy es culpable de asesinar a su familia

Una de las causas judiciales que mayor conmoción provocó en Chascomús y toda la región llegará este lunes 5 de octubre a una instancia decisiva. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores dará a conocer el veredicto en el juicio contra Francisco Waldemar Reddy, el exintegrante de la Policía Bonaerense acusado de asesinar a su padre, a la pareja de éste y a su medio hermano de 12 años en diciembre de 2023.

Una jornada clave en los Tribunales de Dolores

La resolución estará en manos de los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores, quienes deberán pronunciarse luego de analizar las pruebas, testimonios, peritajes y argumentos expuestos durante el debate oral.

El juicio quedó cerrado el pasado 21 de septiembre, luego de los alegatos de las partes, y el Tribunal estableció el 5 de octubre como fecha para dar a conocer su decisión.

La expectativa está centrada en determinar si los magistrados consideran penalmente responsable a Reddy por las muertes de Diego Reddy, de 44 años; María Eugenia Suárez, de 47; e Ignacio Reddy, de 12 años.

La Fiscalía pidió prisión perpetua

Durante los alegatos, el fiscal de juicio Juan Manuel Dávila sostuvo que las pruebas reunidas permitieron reconstruir lo sucedido y atribuir a Francisco Reddy la autoría de los tres homicidios.

En consecuencia, solicitó que sea condenado a prisión perpetua, la máxima pena prevista por la legislación argentina para los delitos que se le atribuyen.

La acusación comprende distintas calificaciones de acuerdo con cada una de las víctimas: homicidio agravado por el vínculo, homicidio agravado por alevosía y homicidio simple.

La Fiscalía también planteó durante el proceso la existencia de conflictos familiares y cuestiones económicas como posibles elementos vinculados con el móvil de los crímenes.

La defensa reclamó la absolución

La posición de la defensa fue completamente opuesta. El defensor oficial Diego González pidió la absolución de Reddy y cuestionó la investigación desarrollada desde el comienzo de la causa.

Entre sus argumentos sostuvo que no se habría profundizado suficientemente sobre la eventual presencia de terceras personas en el establecimiento rural. También hizo referencia a una huella digital que no habría sido identificada y a registros de telefonía que, según la estrategia defensiva, permitirían plantear interrogantes sobre la presencia de otra persona en las inmediaciones.

De esta manera, el Tribunal deberá resolver entre dos posiciones absolutamente contrapuestas: mientras la Fiscalía considera acreditada la responsabilidad del acusado y reclama prisión perpetua, la defensa sostiene que las pruebas no resultan suficientes para condenarlo y solicita su absolución.

El triple crimen que conmocionó a Chascomús yla región

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento rural Los Pinos, ubicado en jurisdicción del partido de Chascomús.

Según la reconstrucción sostenida por la acusación, la secuencia comenzó en la vivienda del campo. María Eugenia Suárez se encontraba en la cocina cuando fue atacada y recibió un disparo.

Posteriormente fue atacado Ignacio Reddy, de 12 años. El menor recibió un disparo y sufrió además graves lesiones en la cabeza. Fue encontrado todavía con vida y trasladado al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús, donde posteriormente falleció.

La tercera víctima fue Diego Reddy, padre del acusado, quien se encontraba trabajando en el establecimiento. Su cuerpo fue encontrado el 31 de diciembre, durante los rastrillajes realizados en un sector próximo a la vivienda.

Las pruebas que colocaron a Reddy bajo sospecha

Francisco Reddy fue detenido el 1.º de enero de 2024. Entre los elementos incorporados a la investigación tuvo especial importancia una carabina calibre .22 hallada en la camioneta Chevrolet S10 que utilizaba el acusado.

Las pericias balísticas sobre las vainas encontradas en las escenas de los crímenes fueron incorporadas como uno de los elementos centrales de la acusación. También se analizaron rastros de pólvora y diferentes movimientos económicos realizados antes de los homicidios.

Otro punto que llamó especialmente la atención de los investigadores fue la hipótesis de un supuesto secuestro extorsivo de Diego Reddy.

De acuerdo con la investigación, Francisco habría solicitado a un conocido que realizara una llamada modificando su voz y reclamando dinero. Para la Fiscalía, aquella maniobra habría tenido como objetivo instalar una explicación alternativa sobre la desaparición de su padre cuando todavía su cuerpo no había sido localizado.

Un posible móvil económico

Durante el juicio también se analizaron operaciones realizadas antes de los crímenes. La investigación puso el foco sobre la venta de animales pertenecientes a su padre, movimientos de dinero y la adquisición de una camioneta poco antes de los hechos.

La Fiscalía consideró que esos elementos, sumados a las tensiones existentes dentro de la familia y al comportamiento posterior del acusado, conformaron un conjunto probatorio suficiente para sostener la acusación.

La defensa, en cambio, rechazó esa interpretación y cuestionó que se hubiera concentrado la investigación prácticamente desde el comienzo sobre Francisco Reddy sin profundizar otras hipótesis.

Hoy llega la definición judicial

Después de casi tres años desde aquella trágica tarde de diciembre de 2023, este lunes 5 de octubre será una jornada determinante.

Francisco Waldemar Reddy llega a esta instancia detenido y alojado en la Unidad Penal de Batán, mientras los familiares de las víctimas aguardan la resolución de los jueces.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores deberá establecer finalmente si considera acreditada la responsabilidad penal del acusado por el triple crimen.

Si los magistrados acompañan el planteo de la Fiscalía, Francisco Reddy podría recibir prisión perpetua. Si, por el contrario, consideran que las pruebas no alcanzan el grado de certeza necesario para una condena, podrían adoptar una decisión absolutoria.

La resolución pondrá fin a la etapa central de un juicio que volvió a reconstruir uno de los hechos más estremecedores ocurridos en los últimos años en la región: el asesinato de tres integrantes de una misma familia en un establecimiento rural de Chascomús.