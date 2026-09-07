Triple crimen de chascomús: este jueves comienza el juicio contra el joven acusado de matar a su propia familia

Uno de los casos criminales que mayor conmoción provocó en Chascomús y toda la región entrará esta semana en su etapa judicial decisiva. El próximo jueves 10 de septiembre comenzará en los Tribunales de Dolores el juicio oral contra Francisco Waldemar Reddy, el joven que está acusado de haber asesinado a su propio padre, a la pareja de éste y a su hermano menor de 12 años en un establecimiento rural del partido de Chascomús.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, el mismo tribunal que tuvo a su cargo el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El proceso debía comenzar originalmente el pasado 10 de agosto, pero cuestiones procesales obligaron a postergar las audiencias durante un mes. De esta manera, después de más de dos años y medio de espera, familiares y allegados de las víctimas llegarán a una instancia clave para conocer qué determina la Justicia sobre uno de los episodios más estremecedores ocurridos en la región en los últimos años.

Tres integrantes de una misma familia asesinados

El triple crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento rural conocido como “Los Pinos”, ubicado en el Cuartel IV del partido de Chascomús, sobre el camino denominado Bajada Puerta del Diablo y a unos diez kilómetros de la Autovía 2.

Las víctimas fueron Diego Reddy, María Eugenia Suárez e Ignacio Reddy, de 12 años.

Pero existe un dato que desde el comienzo convirtió al caso en todavía más impactante: el único acusado pertenece a la propia familia. Francisco Reddy era hijo de Diego y hermano de Ignacio y tenía apenas 20 años cuando ocurrieron los asesinatos. Además, en aquel momento integraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según la hipótesis que llegará al juicio, las tres víctimas fueron atacadas con disparos en distintos sectores del establecimiento. La reconstrucción realizada durante la investigación sostiene que se produjo una secuencia de ataques dentro del predio rural y que las víctimas habrían sido sorprendidas sin posibilidades concretas de defenderse.

Las pruebas que serán analizadas durante el juicio

Durante la investigación se incorporaron numerosos elementos que, de acuerdo con la acusación, comprometen a Francisco Reddy.

Entre las pruebas que tendrán relevancia durante el debate aparece una carabina calibre 22 que habría sido solicitada por el joven a un familiar y que posteriormente fue encontrada oculta detrás del asiento trasero de la camioneta Chevrolet S10 que utilizaba.

También fueron incorporadas pericias, vainas servidas, huellas y registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir los movimientos de la camioneta durante la tarde y la noche del 29 de diciembre de 2023.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores desde las primeras horas estuvo relacionado con una importante suma de dinero y con operaciones comerciales realizadas en los días previos. Durante la investigación también se analizaron movimientos vinculados con la venta de animales y la adquisición de una camioneta.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a la cantidad de pruebas reunidas, el móvil que habría llevado a un joven de 20 años a presuntamente asesinar a tres integrantes de su propia familia continúa siendo uno de los grandes interrogantes del caso.

Nunca dio su versión de lo ocurrido

Francisco Reddy permanece detenido desde el 1 de enero de 2024 y llegará al juicio sin haber explicado ante la Justicia qué ocurrió aquella tarde en el campo de Chascomús.

El fiscal Jonatan Robert, responsable de la investigación, intentó recibirle declaración indagatoria en dos oportunidades, pero el acusado ejerció su derecho constitucional a guardar silencio.

Por ese motivo, una de las expectativas estará puesta también en conocer cuál será la estrategia que adoptará la defensa durante el debate y si el joven decidirá finalmente declarar ante los jueces o continuará sin brindar su versión de los hechos.

La acusación y una posible prisión perpetua

Reddy llegará al juicio acusado de delitos de extrema gravedad. La imputación distingue jurídicamente cada uno de los asesinatos: enfrenta el cargo de homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su padre, homicidio agravado por alevosía por el asesinato de María Eugenia Suárez y homicidio simple por la muerte de Ignacio.

Por la gravedad y combinación de esas acusaciones, la pena en expectativa es prisión perpetua.

Será ahora el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores el encargado de escuchar a los testigos, analizar las pericias y el resto de las pruebas reunidas durante la extensa investigación para determinar si Francisco Waldemar Reddy es responsable de los tres asesinatos que se le atribuyen.

El juicio volverá a poner bajo la mirada pública una historia que conmocionó particularmente por los vínculos entre el acusado y las víctimas. Un joven de apenas 20 años quedó señalado como presunto autor de la muerte de su propio padre, de la pareja de éste y de su hermano de sólo 12 años, mientras que, casi tres años después de aquella tarde de diciembre de 2023, todavía permanece sin una respuesta definitiva una de las preguntas centrales del expediente: qué pudo haber desencadenado semejante tragedia dentro de una misma familia.